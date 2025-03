Nafta hind jätkas teisipäeval langust

Naftakartell on pikka aega lükanud tootmise suurendamist edasi. Investorid eeldasid varem, et kartell kavatseb jätkata viivitamist ning ei suurenda lähiajal tootmist. OPEC aga lubas esmaspäeval tootmist suurendada ning nafta maailmaturu hind langes teisipäeval viimase viie kuu madalaimale tasemele.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes ühe protsendi võrra ja oli teisipäeva päeval 70,74 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 67,89 dollarit barreli kohta.

"Kaks asja tabasid turgu korraga. Trumpi tollid ja peatatud tootmise taaskäivitamine," ütles uuringufirma ClearView Energy Partners kaasasutaja Kevin Book.

Trump nõudis juba jaanuaris, et naftakartell suurendaks tootmist. OPEC ja sellega koostööd tegeva Venemaa ning teised suuremad naftatootjad (nn OPEC+) otsustasidki esmaspäeval, et ei lükka tootmise suurendamist edasi.

Naftakartelli juhtriik Saudi Araabia on suurema osa kärbetest enda kanda võtnud. Ar-Riyad on viimase kahe aasta jooksul vähendanud tootmist kahe miljoni barreli võrra päevas.

USA ja Saudi Araabia tülitsesid varem avalikult naftakärbete üle ja Washington süüdistas Ar-Riyadi Moskva huvide edendamises. Ajaleht Financial Times kirjutas aga septembris, et Saudi Araabia plaanib taas tootmist suurendada, isegi kui see toob kaasa nafta hinnalanguse.