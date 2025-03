Eesti teenuseturg ootab ekspordi kasvu jätkumist

Soodsalt rahvusvahelisi makseid teha võimaldav Wise pidas teisipäeval oma uue Tallinna kontori soolaleivapidu. Kolimise tingis ettevõtte kiire kasv, mistõttu ei mahutud vanadesse ruumidesse enam ära. Ettevõtte 6000 töötajast 2200 töötab Tallinna kontoris, neist pooled on värvatud välismaalt. Tööandja on teinud kõik, et töötajatel poleks põhjust kontorist ära käiagi: alates tasuta hommiku- ja lõunasöökidest, lõpetades jõusaali, sauna, mängude, bändiruumi ja karaokeköögiga.

"Eelmise aasta käive oli meil umbes üks miljard naela ehk 1,2 miljardit eurot. Ja sellest kasum oli suurusjärgus 250 miljonit naela, mis on siis suurusjärgus 300 miljonit eurot. /.../ Me liigutasime 145 miljardit eurot klientide raha ühest valuutast teise üle maailma. /.../ Meil on 12,8 miljonit aktiivset klienti ja kellest 600 000 on meil ärikliendid. Kasvasime suurusjärgus 20-30 protsenti. Täna tegutseme enam kui 50 turul," rääkis Wise'i Euroopa ja Ühendkuningriigi juht Lars Trunin.

Hiljuti lisandus riikide nimistusse Mehhiko. Ent kiire kasvu jätkumist ootab Wise ka sellelt aastalt.

"Me tahame jätkuvalt oma hindasid alla tuua, me tahame oma maksete kiirust parandada. Eks me ootame vähemalt 25-30-protsendilist kasvu," ütles Trunin.

Ka Wise'ist kümme korda väiksem Veriff, mis pakub internetiäridele turvalise autentimise teenust, on aasta-aastalt kasvanud ja oma kontorit korrushaaval üha laiendanud. Mullust aastat loevad nad väga heaks, sest käive kasvas üle 50 protsendi.

"Neljandas kvartalis käive kasvas 75 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Mahud on kolmekordistunud, kliendibaas kasvanud 60 protsenti. /.../ Veriffi põhiturud on Ameerika Ühendriigid, Euroopa, aga suuresti ja kiiresti kasvav turg on ka Ladina-Ameerika," rääkis Veriffi juht Kaarel Kotkas.

Enamiku Veriffi kliendibaasist ja ka käibest moodustavad suured USA tehnoloogiaettevõtted. Kokku on neil nüüdseks ligi 2000 äriklienti. Pooled ettevõtte 450 töötajast tegutsevad Tallinna kontoris, värvata tuleb aga kõikjale.

"Meil on Barcelona, meil on London, San Francisco, Austin, New York. Ja selle aasta esimeses kvartalis oleme avamas ka Sao Paolo kontorit Brasiilias. Sel aastal ootame ka ligikaudu 50-75-protsendilist käibekasvu," selgitas Kotkas.

Kasvuettevõttena pole Veriff veel kasumisse jõudnud, ent Kotkase sõnul on tehnoloogiaettevõtetel praegu käsil parimad ajad, sest tehisintellekt on neile hea tööriist, mis aitab kiiresti kasvada.

"Vaadates neljanda kvartali tulemusi, siis tegelikult oli see kogu IT-sektorile rekordiline kasv alates 2021. aastast," märkis Kotkas.

Eesti Pank peab teenuste ekspordi seitsmeprotsendilist kasvu heaks tulemuseks.

"Tänastes oludes on kindlasti see arvestatav. Ja kui me ka võtame hinnakasvu maha, vaatame, mis see reaalmahtude kasv on, siis jääb ka mahtude kasv kaks protsenti. Sellistes oludes, nagu me täna oleme, kindlasti on see meie ekspordile toeks," ütles Eesti Panga ökonomist Mari Rell.

Kui enne koroonaaega moodustas teenuste eksport kolmandiku ja kaupade eksport kaks kolmandikku, siis nüüdseks on teenuste ekspordi osakaal kerkinud juba 40 protsendini. See aga on globaalne trend, ütles Rell.

"See on ka üks selline laiem ja pikem trend kogu maailmas, et teenuste eksport kasvab. Ja see paisub rohkem kui kaubaeksport," ütles Rell.