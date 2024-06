Eesti IKT-sektori eksport kasvas mullu 3,6 miljardi euroni

Statistikaameti andmetel kasvas IKT sektori ekspordi maht aastases võrdluses umbes kümme protsenti ning moodustas 12 protsenti Eesti kaupade ja teenuste koguekspordist.

IKT-teenuste ekspordist andsid seejuures umbes 80 protsenti tarkvaraarendused.

Eesti Panga ökonomist Mari Rell ütles, et kuigi majanduses on olukord üldiselt keeruline, näitab IKT-valdkond päris häid tulemusi. Sektorit toetab asjaolu, et üha enam vajatakse igapäevatöös IKT-teenuseid.

"Viimastel aastatel oleme näinud IKT-teenuste ekspordi tõusvat trendi. See tuleneb nii sellest, et ettevõtted pakuvad rohkem oma teenuseid välismaale ning lisandub uusi ettevõtteid, mis asuvad eksportima. Kui vahepeal oli raskusi teiste sektorite ekspordiga, siis IKT-sektori osatähtsus kasvas. Ekspordis on IKT osakaal viimasel ajal olnud 10-15 protsendi vahel," ütles Rell.

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu tegevjuht Doris Põld ütles, et sektor tervikuna ei ole seadnud lähiaastateks arvulist ekspordieesmärki. Kuid üldine siht on müüki välismaale veelgi kasvatada.

"Loomulikult me jälgime ekspordi osakaalu sektori kogukäibest ja meie eesmärk on, et see ikkagi jätkuvalt kasvaks. Sest raha majandusse tuleb juurde ekspordist, mitte sellest, kui me siin sees sellel ringelda laseme. Praegu on ekspordi osakaal sektori kogukäibest umbes 53 protsenti ja me näeme, et see võiks kindlasti tõusta," ütles Põld.

Ta lisas, et ettevõtete huvi eksportida on väga suur, uusi turge otsitakse kogu aeg ning lisaks otsivad teised valdkonnad nii Eestis kui mujal võimalusi efektiivsuse tõstmiseks.

"Siin on IKT-sektor see, kes saab teisi aidata ja toetada neid nende efektiivsemal toimetamisel. Kohati on investeeringud digitaliseerimisse olnud teistes sektorites ellujäämisvajadus ja see mõjutab omakorda meie valdkonna ettevõtete majandustulemusi. Kindlasti võib edaspidi veel täiendava tõuke anda tehisaru areng," märkis Põld.

Eestis on üle 9000 IKT-ettevõtte, nende aastane kogukäive läheneb kaheksale miljardile eurole ning nad annavad umbes kaheksa protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Sektoris töötab rohkem kui 37 000 inimest ehk viis protsenti Eesti tööjõust.