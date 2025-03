Meedia: Trump teatab maavaraleppe sõlmimisest kongressile

President Donald Trump ütles oma nõunikele, et soovib kokkuleppest teatada teisipäeva õhtul oma pöördumises kongressile, ütlesid kolm allikat, hoiatades, et leping on veel allkirjastamata ja olukord võib muutuda.

Valge Maja ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

Ukraina presidendi administratsioon Kiievis ja Ukraina saatkond Washingtonis ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele.

Leping pandi ootele reedel pärast Trumpi ja Zelenski ovaalkabineti kohtumist, mille tulemusel Ukraina liider Valgest Majast kiiresti lahkus. Zelenski oli sõitnud Washingtoni lepingut allkirjastama. Sellel kohtumisel sõitlesid Trump ja asepresident JD Vance Zelenskit, öeldes, et ta peaks USA-d toetuse eest tänama, mitte USA meedia ees täiendavat abi paluma.