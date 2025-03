Väidetavalt surub USA Ukrainale peale senisest ebasoodsamat mineraalidelepet

Allikate väitel on USA oma esialgset ettepanekut muutnud ja uus leppe projekt ei anna Ukrainale julgeolekugarantiid, kuid nõuab, et ta panustaks ühisesse investeerimisfondi kogu tulu, mis saadakse riigi- ja eraettevõtete hallatavate loodusvarade kasutamisest kogu Ukraina territooriumil.

Uuendatud ettepanekust teatas esmakordselt väljaanne Financial Times.

Washingtoni esitatud tingimused ulatuvad palju kaugemale kokkuleppest, mida arutati enne USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vaidlusi tekitanud kohtumist Ovaalkabinetis 28. veebruaril.

Ühe allika väitel juhtis USA poolt läbirääkimisi rahandusminister Scott Bessent. Bessent ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

Kokkuvõtte kohaselt ei mainita ettepanekus USA-d Ukraina tuumaelektrijaamade omandivahetuses, millest Trump oli varem rääkinud.

Trump on öelnud, et maavarade tehing aitab tagada rahulepingu, andes USA-le rahalise osaluse Ukraina tulevikus. Ta näeb selles ka võimalust, kuidas USA saab tagasi teenida osa kümnetest miljarditest dollaritest, mida ta on Ukrainale rahalise ja sõjalise abina andnud Venemaa agressiooni tõrjumiseks.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja James Hewitt keeldus kinnitamast viimase ettepaneku tingimusi, kuid ütles, et tehing tugevdab USA ja Ukraina suhteid. "Maavarade tehing annab Ukrainale võimaluse luua USA-ga püsivad majandussuhted, mis on pikaajalise julgeoleku ja rahu aluseks," ütles Hewitt.

Ukraina välisministeerium ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

Tehingu varasemas versioonis pakuti välja ühine investeerimisfond, kuhu Ukraina panustaks 50 protsenti riigile kuuluvate loodusvarade kaevandamise tulevasest kasumist. Samuti sätestati tingimused, mille kohaselt USA ja Ukraina arendavad ühiselt Ukraina maavarade kaevandamist.

Zelenski ütles teisipäeval ajakirjanikele, et USA tegi ettepaneku sõlmida suur uus leping ja Ukraina ametnikud alles uurivad selle tingimusi. Neljapäeval märkis Zelenski, et USA muudab pidevalt kavandatava maavarade kokkuleppe tingimusi, kuid lisas, et ta ei taha, et Washington arvaks, et Kiiev on leppe vastu.

Selle nädala alguses Fox Newsile antud intervjuus ütles Bessent, et USA on edastanud majanduspartnerluse jaoks valmis dokumendi ja et Washington loodab asuda täielikele aruteludele ja võib-olla järgmisel nädalal isegi allkirjad saada.

Uus leping annaks USA-le rohkem kasu

Uus ettepanek näeb ette, et USA-le antakse esmaõigus lepingu alusel kaevandatud ressursside ostmiseks ja et fondi kaudu hüvitatakse kogu raha, mille USA on Ukrainale alates 2022. aastast andnud ning lisaks intress neli protsenti aastas, enne kui Ukraina hakkab ligi pääsema fondi kasumile, selgub kokkuvõttest.

Financial Times'i info kohaselt hakkaks leping kehtima kõikidele maavaradele, sealhulgas naftale ja gaasile, aga ka suurematele energeetikavaradele.

Ühendriikidele jäävad ka infrastruktuuriprojektide eelisõigused ja vetoõigus ressursside müümisel kolmandatele isikutele.

Leppe projekti kohaselt hõlmavad fondist kaetavad projektid nii Ukraina valitsuse enda kui ka Kiievi või valitsusorganisatsioonide heakskiidetud ettevõtete algatusi.

Leping hõlmab loodusvarade kasutamisega seotud infrastruktuuri, nagu teed, raudteed, torujuhtmed, sadamad ja töötlemistehased.

Washington nõuab ka, et Ukraina ja Ameerika Ühendriigid looks investeerimisfondile järelevalvenõukogu, mis jälgiks selle tegevust ning jagaks Ukraina nafta-, gaasi- ja maavaraprojektidest saadud tulu kahe riigi vahel.

Tekkivad vahendid konverteeritakse välisvaluutasse ja kantakse välismaale ning ning viivituste või vaidluste korral vastutab hüvitise eest Ukraina, selgub kokkuvõttest. Fondi haldaks USA International Development Finance Corporation (DFC).

FT: Ukraina näeb selles ohtu oma suveräänsusele

Financial Timesi sõnul ei ole Ukraina ressursilepingu uue versiooniga rahul ning näeb selles ohtu oma suveräänsusele, kirjutas Ukraina väljaanne LIGA.net.

USA maavarade lepingu uus versioon võib õõnestada Ukraina suveräänsust, viia tulud välismaale ja süvendada Kiievi sõltuvust Washingtonist, vahendas FT kolme Ukraina kõrget ametnikku.