Riik rendib avalikule sektorile 52 miljoni euro eest uued sülearvutid

"Meil on ülesehitatud arvutitöökoha teenused selliselt, et enamikul riigisektori töötajatel on rendisülearvutid. Peale rendiperioodi – mis on neli aastat – vahetame arvutid välja. Hange on tehtud selleks, et kaks aastat toetada neid väljavahetamisi valitsemissektoris," sõnas RIT-i direktor Ergo Tars.

Riik hakkab rentima sülearvuteid paarilt ettevõttelt, neist suurim on Green IT OÜ, mille osanik on Telia Eesti AS. Green IT-lt renditi arvuteid ka eelmisel arvutite rendiperioodil.

Hankel on kaks komponenti, millest üks on hind ja teine tehnilised parameetrid. "Hankijad teevad pakkumised ja meie hindame vastavalt hanke kriteeriumitele," sõnas Tars.

Uue hankega renditavad arvutid ei lähe suures pildis kallimaks, kui nad olid varasemal perioodil, sõnas Tars. "Küll on arvutite hinnad tõusnud, aga kuna hangime neid suures koguses, siis on meile sisseostuhinnad võrreldes poehinnaga soodsamad," lisas ta.

Hankes pole RIT määranud IT-seadmete tootjat, kaubamärki ega ühtegi muud piiravat viidet konkreetse tootja toote saamiseks. Pakkuja saab esitada toote vastavalt enda portfellile.

"Hanke maksumus kõik kokku on 52 miljonit eurot käibemaksuta kaheks aastaks," ütles Tars.

"See on eeldatav maksumus. Me oleme kohustuslik keskne hankija riigis ja kõik asutused peavad võtma sülearvutid läbi meie raamhanke. Neid asutusi on kokku 160, kes sellest hankest osa saavad. Hanke maksumuse oleme üsna suureks pannud sellepärast, et ei juhtuks, et hanke perioodil saaks hanke summa täis," ütles Tars.

Green IT OÜ oli edukas hanke neljas osas, mille eeldatav maksumus oli 42,6 miljonit eurot käibemaksuta.

Eelmise sülearvutite hanke viis läbi Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) ning see pole üks ühele võrreldav uue hankega. RIK-i hanke maht oli 45 miljonit eurot.

Tarsi sõnul tuleb arvutite rentimine riigile odavam kui ostmine ja sellel on ka keskkonnaeelised.

"Kõik riistvara omab elutsüklit ja sülearvutil on see neli aastat. Rendiperioodi pikkus on optimaalne ja see tuleb meile soodsam, kui välja osta. Võttes arvesse ka seda, et peale kasutamist peame nendest arvutitest vabanema. Rendileandja annab need taaskasutusse, mis toob väiksema rohelise jalajälje," rääkis Tars.

Riigi IT-keskusena pakub RIT ka arvutitöökoha teenust.

"Oleme välja töötanud uue turvalisema arvutitöökoha teenuse, kus on kõrgemad turvanõuded. Rangemaid turvanõudeid tingib Eesti infoturbe standard, praegune geopoliitiline olukord ja ka see, et järjest rohkem tuleb võtta kasutusele pilvtehnoloogiaid, kus tuleb jälgida turvahügieeni oluliselt rohkem," sõnas Tars.

"Seetõttu peame kasutajaid rohkem koolitama, et nende küberhügieen oleks parem. Seni suuremaid kasutajate poolt põhjustatud intsidente pole olnud, kuigi sihituid ja tarkasid küberründeid on järjest rohkem," sõnas Tars.