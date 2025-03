Taani riiklik postiteenistus lõpetab kirjade kohaletoimetamise

1624. aastal asutatud Taani riiklik postiteenistus Postnord teatas neljapäeval, et lõpetab 2025. aasta lõpus kirjade kohaletoimetamise.

Kirjade saatmine väheneb ning seetõttu otsustas Postnord lõpetada oma 400-aastase teenuse pakkumise.

Taani transpordiminister Thomas Danielsen püüdis siiski taanlasi rahustada ning lubas, et kirju saab edasi saata. Üks firma lubas, et võtab Postnordi kirjade tarned üle, vahendas BBC.

Euroopa postifirmad on aga raskustes ning sulgevad postiasutusi. Saksamaa Deutsche Post teatas neljapäeval, et kaotab kaheksa tuhat töökohta.

Saksa postifirmas töötab praegu umbes 187 000 inimest. Firma töötajad muretsevad, et ettevõtet ootavad ees veel suuremad koondamised ja kõikvõimalikud muud kärped.

Taanis on samuti kirjade saatmine sel sajandil vähenenud, mis on tingitud interneti kasutamisest. Ka Rootsis tegutsev Postnord teatas, et kirjade saatmise turg pole enam kasumlik äri.

Postnordi tegevjuht Kim Pedersen ütles, et taanlased kasutavad üha enam digiteenuseid ning viimase viie aasta jooksul langes kirjade saatmine 30 protsenti.

Postnordi viimane otsus puudutab pigem eakaid inimesi, ligi 270 000 taanlast kasutab endiselt kirjade saatmise teenust. Taani parlamendisaadik Pelle Dragsted leidis, et Postnordi viimane otsus paneb maapiirkondades elavad inimesed kehva seisu.