Coopi juht: Rimi omanikuvahetus võib rohkem mõjutada Leedu ja Läti turgu

Tõenäoliselt Eestis Rimi omanikuvahetus suurt mõju kaasa ei too, sest jaekettide konkurents on siin tihe, aga rohkem võib see mõjutada olukorda Leedu ja Läti turul, ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. Ta lisas, et kui Rimi uus omanik hakkab tooma siia rohkem välismaiste tootjate kaupu, võib see olla kehv uudis Eesti põllumeestele.

Sel nädalal teatas Rootsi jaekontsern ICA Gruppen, et müüb Balti riikides asuvad Rimi poed Taani jaehiiglasele Salling Groupile. Ettevõtte ajalugu ulatub 1906. aastasse, mil Taanis alustas tegevust väike riidepood, millest on praeguseks välja kasvanud lisaks Taanile ka Saksamaal ja Poolas tegutsev rahvusvaheline jaemüügikontsern.

Poolas laienes Netto märkimisväärselt 2020. aastal, mil ostis ära Tesco Poola tütarettevõtte. Toona kuulus Tescole 301 supermarketit, millest 243 nimetati ümber Netto poodideks, kuid 58 suleti.

Kui uurida hindu Taani Netto poodides, siis praegu on kampaaniahindadega saadaval näiteks Philadelphia toorjuust, mis maksab eurodesse arvestatuna 1,61 eurot ning mille eest Rimi e-poes küsitakse sõltuvalt sordist 2,69 kuni 3,39 eurot.

Toffifee kommikarp, mis maksab Rimis 5,49 eurot, on Netto kataloogis hinnaga 3,35 eurot, kuid on ka hindu, mis Eesti omadest ei erine, näiteks Haribo kummikommide paki kampaaniahind on Nettos 1,34 eurot ja Eesti Rimis maksavad need ilma kampaaniata 1,35 eurot.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla ütles ERR-ile, et oli kursis plaaniga Rimi ära müüa ja uskus, et ostja tuleb väljastpoolt Eestit, sest Baltikumis ükski konkurent tõenäoliselt nii suurt tehingut teha ei suudaks.

Arvestades konkurentsi tihedust Eesti jaekettide turul, ei ole Rimi omanikuvahetusel tema hinnangul tõenäoliselt väga suurt mõju.

"Pigem võib see Lätis ja Leedus rohkem mõjutada, kuna seal on konkurents jaekettide seas väiksem. Kuna Rimi uus omanik omab Netto kaubamärgi all tegutsevat odavketti Poolas, siis näitab aeg, kas nad püüavad seda ka Baltikumi turule tuua," lausus Rohtla. "Teine pool, mis võib muutuda, on see, et Eesti turule võib see Eesti põllumeeste ja tootjate vaates negatiivselt mõjuda, kui hakatakse tooma rohkem välismaiste tootjate kaupu, sest Poolas on omanikul olemas tugev jaekett, kellega koos sisseostu teha."

Rohtla märkis, et Salling Groupile kuuluvad Netto poed on odavkett, samas kui Rimi täna Eesti turul kindlasti odavkett ei ole. Eesti turul on praegu olemas kõik variatsioonid - nii hinnale kui ka sortimendile keskenduvad poed ning sõltub uue omaniku strateegiast, millele otsustab ta siinsel turul keskenduda.

Samas ei usu Rohtla, et odavketitaustaga kontserni tulek Eesti turule, kus selles segmendis on viimastel aastal jõudsalt kanda kinnitanud Lidl, sunniks teisigi poekette oma hinnastamispoliitikat muutma ja neid rohkem odavama hinnaklassiga toodetele keskenduma.

"Kõik tarbijad ei taha ju odavat kaupa," põhjendas ta. "Suur osa tarbijatest soovib ikkagi head kvaliteetset toodet taskukohase hinnaga ja nagu ikka, kui tahad head ja odavat, osta hea ja osta odav."

Eestis on kaubanduspinda ruutmeetrites ühe elaniku kohta küll keskmiselt võttes liiga palju, aga kui vaadata piirkonniti, on pilt Rohtla sõnul teistsugune. On tõmbekeskusi, kus jaekette on konkureerimas väga tihedalt, aga neist väljaspool on kaubanduspinna osakaal üsna väike.

"Sellest on räägitud hästi pikalt, et Eesti jaeturg peaks koonduma, sest marginaalid on väga madalad ja kasumlikkust on raske tagada. Samas, tulenevalt sellest, et mõnes piirkonnas on erinevaid jaekette väga tihedalt, ei võida konsolideerumisega keegi nii, et paneme kaks kokku," tõdes Rohtla.

Ta selgitas, et koondumine toob kaasa olukorra, kus keegi peab mingis piirkonnas oma investeeringud maha kirjutama, sest kui kolm kaupluseketti kaheks koonduvad, tuleb ilmselt üks neist sulgeda. Kauplustesse tehtud investeeringud on aga suured ja pikaajalised ning nende mahakirjutamine on suur kulu. Seetõttu ei näe Rohtla niisuguseid samme lähiajal juhtumas.

Mis aga saab Rimist Baltikumis uue omaniku juhtimisel ja milline on siin Salling Groupi ambitsioon, näitab aeg.

"Ei ole isegi teada, kas nad jätkavad Rimi kaubamärgi all või tahavad seda muuta. Kõik need küsimused on täna vastuseta," nentis Coopi juht.

Rimil on Baltikumis ligi 11 000 töötajat ja ICA Gruppenile kuulus poekett alates 2007. aastast. Salling Group ostab Rimi poed 1,3 miljardi euroga. Uus omanik on teatanud, et praegu jätkavad siinsed kauplused tegutsemist Rimi kaubamärgi all ning samaks jääb ka e-kaubandus ja logistika.

Tehingu peavad veel heaks kiitma Balti riikide konkurentsiametid.