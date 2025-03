Leedu luure: Venemaa on viie aastaga valmis piiratud sõjaks NATO-ga

Leedu luure hoiatas reedel, et Venemaa võib kolme kuni viie aasta jooksul saavutada võimekuse, mis on piisav piiratud sõjategevuseks NATO riikide vastu. Luure tõdes siiski, et sellest ajast ei piisa valmistumiseks laiaulatuslikuks sõjaks alliansiga.