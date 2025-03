Kallas: Putinil pole rahu vastu mingit huvi

"Venemaa raketid langevad lakkamatult Ukrainasse, tuues üha rohkem surma ja hävingut. Taaskord näitab Putin, et tal puudub igasugune huvi rahu vastu," kirjutas Kallas laupäeval sotsiaalmeedias.

Kallase sõnul peab lääs tugevdama oma sõjalist tuge Ukrainale.

"Vastasel juhul maksab veel rohkem Ukraina tsiviilelanikke kõrgeimat hinda," lisas ta.

Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.



Once again, Putin shows he has no interest in peace.



We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.