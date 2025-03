Tallinn alustab suve lõpus peatänava projekteerimisega

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere sõnul on praegu esitatud projekteerimistingimuste väljastamise taotlus. Projekteerimistingimused ise saavad kokku mais või tsipa hiljem, lubas Pere.

"Peatänava projekteerimistingimused loodame avalikustada vahetult enne suve, siis tuleb mais-juunis ka avalik arutelu, kindlasti korraldame nii, et me ei sega sellega ei inimeste koolilõpuaktuseid ega jaanipäeva," sõnas Pere.

Võidutöö eskiisi "Kevad linnas" realiseerimisel ootavad lahendamist mitmed probleemkohad, leidis Viru keskuse nimel Tallinna keskkonna-ja kommunaalametile kirja saatnud arhitekt Tiit Sild.

Sild tõi välja, et Viru hotelli esise ala lahendus jääb ebaselgeks. Autode ligipääs parkimismajja läheb halvemaks. Ka pole Viru keskuse ja peatänava ühendus praegu piisavalt sidus.

Aastani 2019 peatänava projekti nõustanud liikuvusekspert Marek Rannala ütles, et projekteerimistingimused ei tohiks liiga palju ette kirjutada.

"Võib-olla jätta see asi ikkagi lahtiseks ja projekteerimise käigus otsustamiseks, mitte nõuda automaatselt, et peab igal juhul igas suunas olema pöördevõimalus. See jätab liiga vähe paindlikkust lahendustesse. Kogu selles piirkonnas on selliseid küsimusi päris mitmeid ja neid tuleks vaadata tervikuna. Seal on ju Laikmaa tänav muutunud, Hobujaama tänav muutunud. Neid tuleks nüüd koos uuesti vaadata," rääkis Rannala.

Pere sõnul on projekteerimistingimuste avalikustamisele järgnev aeg mõeldud tagasisideks ja ettepanekuteks, millega võimalusel arvestatakse. Pere sõnul on linn igal tasandil projektiga seonduvad erimeelsused läbi vaielnud.

Näiteks lepiti vana postimaja juurde jääva lõiguga seoses kokku, et sõiduteede arvelt midagi juhtuma ei hakka ning vajadusel viiakse kõnnitee ja rattatee kahekümne meetri ulatuses ühele rajale.

Selgeks sai räägitud ka busside väljumine Viru bussiterminalist.

"Kui bussid väljuvad sealt Viru terminalist, siis vasakpööre Pärnu maantee suunas säilib nagu praegugi. Aga projekt näeb ette seal trammipeatuse. Siis me arutasimegi, kuidas see peatus saaks liikuda natuke vanalinna suunas," rääkis Pere.

Praegune peatänava eskiis ei oleks ka suurematele liikluskorralduse muutustele takistuseks, ütles Rannala.

Oluline faktor on ühistransport ja selle kiirus. Paidnlikku ja kiiret ühistransporti võimaldab hästi korraldatud ümberistumine. Rannala hinnangul võiks näiteks Viru keskuse all asuva bussiterminali sellisel kujul likvideerida.

"Sellised terminalilahendused on alati need, mis seda aega kulutavad. Ümberistumine läbi terminali tähendab, et sinna tuleb sisse kõndida ja seal oodata. Lisaks peab seal läheduses olema mingi parkla, kus bussid seisavad. Kesklinna ruumi kasutamine bussiparklana ei ole väga hea lahendus. Ma ei tea, kas seda peab lähteülesandes fikseerima, aga ma tervikuna kaaluksin, kui otstarbekas see bussiterminal seal on kokkuvõttes," sõnas Rannala.

Rannala sõnul tõi tollane linnavalitsus peatänava projekti peatamise põhjuseks selle, et kesklinna hakkavad tekkima ühistranspordi ummikud ning võidutöö eskiis ei võimalda seda probleemi lahendada.

"Tol ajal oli võib-olla see jäikus suurem, et kõik see ühistranspordikorraldus peab olema täpselt nii, nagu ta on. Nüüd saadakse aru, et ühistransport võib olla ka teistes koridorides, võib olla Reidi ja Ahtri koridoris rohkem ja Liivalaia koridoris. Eranditult kõik bussid ei pea Viru Keskusest käima," rääkis Rannala.

Pere sõnul on võimalik, et Viru bussiterminal sealt kunagi sellisel kujul kaob, kuid praeguse Peatänava projektiga seda siduda ei saa.