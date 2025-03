Väikeelamute rekonstrueerimise toetusele tuli paar tuhat taotlust

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel oli väikeelamute rekonstrueerimiseks pakkuda toetusi kokku ligi 28 miljonit eurot.

Kuna raha kasutamisel on väga kindlad reeglid ja selle aasta lõpuks peavad tööd tehtud olema, oli viimane võimalus toetust küsida veebruari lõpus. Kui eelmisel aastal esitati keskmiselt 50 taotlust kuus ja selle aasta alguseks oli kolmandik rahast veel alles, siis lõpptähtaja lähenemine pani inimesed tegutsema.

Veebruaris sai Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 700 avaldust.

"Taotlusi on laekunud päris palju, üle 2000. Ka viimasel päeval, kui me vooru kinni panime, laekus taotlusi ikkagi ka viimastel minutitel ja sekunditel," ütles sihtasutuse eraisikute toetuste juht Kersti Saar.

Toetust sai taotleda näiteks maja soojustamiseks, päikesepaneelide või soojuspumba paigaldamiseks.

"Osalisel rekonstrueerimisel oli üks suuremaid tegevusi soojuspumba ehk maasoojuspumba või õhk-vesi soojuspumba paigaldamine, toetust küsiti ka fassaadide või katuse soojustamiseks - need olid osalise rekonstrueerimise põhitegevused. Hea meel on juba langetatud rahastamiseotsuseid vaadates, et osalise ja tervikliku rekonstrueerimise taotlused on enam-vähem pooleks. Inimesed on järjest rohkem aru saanud, et terviklik rekonstrueerimine on kõige mõistlikum. Kui on ikkagi vaja hoone korda teha, siis on mõistlik teha seda terviklikult," ütles Saar.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kogemus näitab, et inimesed ei tee endale toetuse tingimusi korralikult selgeks ja esitavad tihti puudulikud dokumendid.

"Põhiline, mille tõttu need taotlust ei rahuldatud, on olnud see, et dokumente ei ole korrektselt esitatud või ei ole pakutud tähtaja jooksul dokumentides esinenud puudusi kõrvaldatud. Teine põhjus on ka see, et töödega on alustatud enne taotluse esitamist. Seega ei ole täpselt toetuse tingimustega tutvutud ja nii kahjuks ei ole võimalik ka toetust saada," rääkis Saar.

Saar lisas, et viimaste päevade huvi oli nii suur, et paarsada taotlejat jäi n-ö joone alla. Nende projekte on võimalik rahastada ainult juhul, kui vastuvõetud avaldustes on mingid puudused ja neid õigeks ajaks korda ei tehta.

Joonealustele on selle kohta teavitus saadetud ehk kes teadet pole saanud, mahub oma taotlusega veel saadaoleva eelarve piiresse. Saar tuletas ka meelde, et need, kes esitasid taotluse viimasel hetkel, peavad hoolikalt planeerima, millised tööd on võimalik tähtajaks ellu viia, et toetusraha kätte saada.

Uut väikeelamute rekonstrueerimise toetusvooru praegu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse teada plaanis pole.