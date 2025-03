PTA loob hädas loomade kiiremaks aitamiseks uue üksuse

PTA kavatseb oma tegevust tõhusamaks muuta ning jaanuaris tööd alustanud uus juht Raimo Heinam tahab esimese suure sammuna tugevdada loomaheaolu valdkonda, et pöördumistele tõhusamalt reageerida.

Heinam ütles ERR-ile, et Eesti väiksuse juures ei ole keeruline jõuda mõistliku ajaga igasse külla. Seetõttu on loodava üksuse peamine väärtus väiksus, ühele eesmärgile keskendumine ja lühikesele juhtimisahelale toetumine.

"Üksus saab olema oma töökorralduses sõltumatu ja mis on äärmiselt oluline, ametnike tegevus saab toetatud konkreetses valdkonnas tegutsemiseks vajaliku ettevalmistuse, varustuse ja toega," lausus Heinam.

Seni on loomade heaoluga tegelevate ametnike töö tulemuslikkus olnud erinev ning selle põhjuseks on Heinami sõnul just valdkonna ametnike ülesannete killustatus ja teadmiste, oskuste ning tegutsemis- ja otsustusjulguse ebaühtlus.

"Samas loomade heaoluvihjete ja eriti lemmikloomade heaoluvihjete kontrollimine eeldab väga head haldusmenetluse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, aga ka korrakaitseseaduse tundmist ja oskust neid rakendada. Lisaks on vajalikud enesekaitse teadmised ja oskus end valdavalt väga konfliktsetes olukordades säästa nii füüsiliselt kui emotsionaalselt," selgitas ta.

PTA juhi sõnul erineb lemmikloomade heaolu valdkond teistest ameti järelevalvefunktsioonidest, mida valdav osa nende teenistujatest täidavad, ning on oma olemuselt keerulisem. Seega on tähtis, et ametnikel oleks lisaks ettevalmistusele ka sobiv varustus ja taustajõud.

Amet plaanib soetada üksusele loomapuuridega kaubikud, et keerulisi juhtumeid saaks kiiresti kohapeal lahendada.

"Toetamise osas näen, et meie ametnikud vajavad vihjete kontrollimisel ka julgestamist, näiteks turvaekipaaži kaasamise näol - ametina ei saa me oma inimesi ohtu panna, vaid neid igati toetada," lisas Heinam.

Meeskonnaliikmete turvalisuse tagamiseks sõlmitakse hanke korras leping turvafirmaga, kes juhtumite kontrollimisel ametnikke julgestab.

Muutus tehakse sisemiste ümberkorralduste arvelt

Heinami sõnul on varem PTA-le ette heidetud, et nad põhjendavad oma tegevusetust vähese rahaga. Tema hinnangul on PTA aga piisavalt suur, et saavutada muutust ka lisaraha küsimata ümberkorralduste teel. Seega ei lisandu uue üksusega ametisse uusi töökohti, vaid töö korraldatakse sisemiselt ringi.

"Minu kui juhi ülesanne ongi luua tegevuseks sobilikud tingimused, aga mitte ise juhina igat juhtumit lahendada," lausus Heinam.

Esialgu hakkab operatiivüksuse loomist vedama loomatervise ja -heaoluosakonna juhtivspetsialist, kuid lähiajal kuulutatakse välja konkursid, leidmaks üksusele juhtivspetsialist ning kontrollitoiminguid läbi viima hakkavad ametnikud, kes oleksid vajalike oskuste, teadmiste ja sobivate hoiakutega. Viimast omadust nimetas Heinam peamiseks.

"Eesmärgiks on ametikohtadele nimetada sobivaimad ja juhtumite kiireks menetlemiseks vajalikud teenistujad. Ka meie praegused teenistujad saavad konkurssidel osaleda. Kui meeskonna liikmed on leitud, korraldatakse neile väljaõpe ning varustatakse tööks vajalike vahenditega," kirjeldas Heinam.

PTA saab aastas tuhatkond vihjet. Uue juhi sõnul on see küll suur arv, aga mitte nii suur, et ka üksus peaks väga suur olema. Praeguse plaani järgi hakkab üksus koosnema juhtivspetsialistist, kes on tiimi- ja operatiivjuht, menetlejast, kes vihjeid analüüsib, ning kuuest kontrollametnikust.

Ametnikud katavad kahe tiimina põhja- ja lõunapiirkonda ja tegutsevad praeguste PTA regioonide üleselt. Peamise ülesandena ja ennekõike hakkab üksus menetlema loomade heaolu vihjeid ja on valmis juhtumitele kiiresti reageerima.

"See tähendab, et üksus analüüsib vihjeid, teeb eeltööd ja täpsustab vajadusel infot, planeerib kohapealsed kontrollid ja teostab need lähtuvalt olukorra kiireloomulisusest. Üksus vastutab menetlusviisi otsustamise ja läbiviimise eest, sealhulgas eriti raskete juhtumite korral asendustäitmise ning vajadusel ka võõrandamise eest," lausus Heinam.

Lisaks vastutab üksuse koostöös ameti õigusosakonnaga raskete juhtumite korral lisameetmete üle otsustamise eest, näiteks kohtu poole pöördumine, et algatada loomapidamisõiguse äravõtmise protsess või politseile kuriteoteate esitamine.

Üksus peab korraldama ka vastutusalaga seotud koostööd kohalike omavalitsustega, PPA-ga, loomakaitseorganisatsioonidega, varjupaikadega ja teiste oluliste koostööpartneritega.

Praeguse plaani järgi alustab üksus tööd selle aasta mais-juunis.

Varem on loomakaitsjad olnud PTA tööga rahulolematud. Mullu sügisel rääkisid nii Eestimaa loomakaitse liit kui ka Eesti loomakaitse selts, et koostöö toonase PTA juhi Urmas Kirtsiga oli keeruline ning tõid välja, et sageli ei jõudnud ameti esindajad kohtadesse, kus loomad abi vajasid ning isegi kui jõudsid, ei järgnenud sellele loomade äravõtmist ning väärteomenetlust.

Septembris teatas regionaal- ja põllumajandusministeerium, et vabastab Kirtsi ametist ning muu hulgas toodi välja ka vajadus parandada loomade heaoluga seotud juhtumite menetlemist.

Põllumajandus- ja toiduamet loodi 2021. aasta alguses veterinaar- ja toiduameti ja põllumajandusameti ühinemisel. PTA teeb järelevalvet toidu- ja söödaohutuse, loomatervise ja -heaolu, põllumajandusloomade aretuse, maaparanduse ja maakasutuse, taimekaitse ja taimetervise, taimse paljundusmaterjali, väetiste, mahepõllumajanduse, kutselise kalapüügi ning turukorralduse valdkondades.