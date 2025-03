Rohetiiger kavandab 90 000 euroga eestlaste unistuste kogumist

"Loodav unistamise formaat sätestab, et unistused on positiivsed, vaatavad aastasse 2050 ja kannavad mõtet, et inimene on osa loodusest, väärtustavad ja tõstavad esile elurikkuse olulisust. Kõik kogutud unistused jäävad e-keskkonnas alles kõigile lugemiseks ja kasutamiseks," seisab projekti kirjelduses.

Sihtasutuse hinnangul seisavad Eesti ja maailm silmitsi oluliste keskkonna- ja sotsiaalsete muutustega, mis mõjutavad nii majandust, töökohti kui ka inimeste igapäevaelu. "Üleminek kestlikule ja kliimaneutraalsele majandusele on vältimatu, kuid sellega kaasnevad otsused ja protsessid on sageli keerulised ning tekitavad ühiskonnas ebakindlust," kirjeldab sihtasutus projektis.

Unistuste kogumise järel saavad kultuuriinimesed neid kasutada oma loomingus. Projekti läbiviijate hinnangul on seeläbi võimalik suunata eestimaalaste väärtusruumi.

Seejuures peaks unistustest kokku pandud Eesti looduse tulevikuvisiooni kajastama uus Loodusmuuseumi ekspositsioon, ühtlasi peaks kogutud unistustest inspireeritud lavastuse tegema Kristjan Järvi.

Partnerina osaleb projektis ka Tallinna Tehnikaülikooli Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE, mis peaks AI abil looma kogutud unistuste põhjal eestimaalaste väärtusruumi mudeli.

Rohetiigri projekti loojate hinnangul on inimeste unistuste kaardistamine vajalik, kuna paljud poliitilised ja majanduslikud otsused langetatakse elanikkonna laiapõhjalise kaasamiseta, põhjustades inimestes vastasseisu ja vähendades usaldust nii otsustajate kui ka muutuste vastu.

"Inimeste aktiivne kaasamine on vajalik, et muutused ei tunduks pealesunnitud, vaid oleks kogukondadele arusaadav ja vastuvõetav. Samal ajal vajavad kohalikud omavalitsused ja kogukonnad täiendavat strateegilist sisendit, mis põhineb elanike tegelikel vajadustel ja unistustel. Praegune otsustusprotsess ei arvesta piisavalt rohujuuretasandi arvamusi, mistõttu on paljud arengusuunad ja lahendused võõrandunud tavainimestest. Kohalike elanike kaasamine oma piirkonna tuleviku kujundamisse loob usaldusväärsema ja mõjusama aluse regionaalarengu ja kestliku arengu strateegiatele," kirjeldab sihtasutus.

Märtsis plaanib sihtasutus koolitada 150 "unistamisjuhti" kogukondade kaasamiseks. Seejärel viiakse kevade jooksul läbi turunduskampaania ja alustatakse unistamistalgutega unistuste kogumist. Viimasena koostatakse kogutud unistustest põhjalik raport, mida jagatakse kohalike omavalitsuste ja kogukondadega.

Projekti kogumaksumuseks kujuneb 90 000 eurot, millest 20 000 eurot taotleb Rohetiiger riigieelarvelist toetust. Hiiumaa ja Ida-Virumaa unistamistalgute korraldamist kaasrahastab Euroopa Liit ning üleriigilist tegevust toetab fond Skaala.