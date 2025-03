Tallinn hakkab pisimopeedide regulatsiooni alles välja töötama

Tallinnas paljunevad kõiksugused rendisõidukid praegu küllaltki valimatult. Ja lisaks umbes 6000 tõukerattale lisandub kohe linnapilti tuhat pisimopeedi. Aga linn alles hakkab arutama, kuidas neid reguleerida.

"Jah, ka mina oleks eelistanud, et see regulatsioon oleks olnud linnavalitsuse laual varem. Erinevatel põhjustel see ei jõudnud sinna. Linnavalitsuse kabinet eelmisel esmaspäeval andis selged suunised transpordiametile koos kuupäevadega, mis ajaks peavad need analüüsid ja regulatsioonid valmis olema. Küllap siis transpordiamet arvas, et selle regulatsiooni väljatöötamisega on veel aega. Aga olukord on selles mõttes uus, et seda tüüpi määrust kuskil Eestis veel ei ole ja sellest lähtuvalt ka selle väljatöötamine on võtnud teatud aja, et hoog sisse saada," rääkis Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

Opositsioonis olev Tallinna linnavolikogu asemees Monika Haukanõmm (Keskerakond) ütles, et liiklus muutub ohtlikuks ja tekib anarhia, kui linn reegleid tagantjärele loob.

"Üks Eesti vanasõna on, et kõigepealt üheksa korda mõõda ja siis lõika. Mulle tundub, et kõigepealt lõikame ära selle asja, siis hakkame mõtlema. Kui nad juba teadsid eelmisest suvest, et huvi on Tallinna linna laieneda, siis oleks pidanudki alustama reeglite väljatöötamisest, kus on täpsed kiirused, parkimised, kontroll, järelevalve, teavituskampaania. Sellega oleks saanud tegelda praktiliselt terve talvehooaja," lausus Haukanõmm.

Tallinn loodab regulatsiooni välja töötada märtsi lõpuks. Praegu piirab kergliikureid vaid liiklusseadus. Näiteks ei tohi kiirus olla suurem kui 25 kilomeetrit tunnis ja nendega ei tohi sõita kõnniteel. Lube pole vaja, auto- ja kergliiklusteedel vuhiseda võib.

"Täna on seadusandjale peamiselt kaks küsimust. Esiteks, kas ta nõustub kohaliku omavalitsusega selles osas, et meil peaks olema õigus panna piirmäärad sellele uputusele ehk kui palju linnamaal me näeme neid kergliikureid. Ja teiseks, kas see ikka on mõistlik, et pisimopeedidel on õigus sõita jalg- ja jalgrattateel," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Seni on ettevõtetega reeglid paika pandud vaid omavahelistes kokkulepetes.

"Arvestades sellega, et pisimopeed on siiski kaks korda raskem kui renditõukerattad, et kas selles olukorras tuleks ka olemasolevaid piiranguid karmimaks muuta. Me teame, et tallinlased tunnevad ennast kergliikurite poolt ohustatuna, eriti kui need sõidavad kõnniteel; eriti eakamad inimesed ja lapsevanemad oma laste pärast," lausus Ossinovski.

Uusi rendisõidukite pakkujaid, kes turule siseneda plaanivad, on ootel teisigi.