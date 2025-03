Motoekspert uutest rendimopeedidest: neid ei suudeta kontrollida

Motoekspert ja endine ringrajasportlane Hanno Velt uutest renditavatest pisimopeedidest Tallinna tänavatel palju head ei oota. Spetsialist sõnas "Vikerhommikus", et uute sõidukite jaoks puuduvad enamikel inimestel oskused ning oodata on liiklusõnnetusi.

"Ennekõike mõeldes oma laste peale, siis jah, nad oskavad sõita nii tõukside kui elektritsiklitega, aga nähes, kui palju nad nendega kukuvad, siis ma arvan, et need noored või täisealised inimesed, kes neid kasutama peaksid hakkama… Neil ei ole ju seda sõidukogemust tegelikult," sõnas Velt. "Jalgrattaga sõita on teine asi kui mootoriga liikuriga sõita."

Velt usub, et juba tuttavad rohelised elektritõukerattad on reaalsuses ikkagi ohtlikumad kui äsja ilmunud rendimopeedid. "Eriti need jäigad ilma amortideta elektritõuksid, mida me linna vahel näeme, aga kui sellise kaherattalisega sõita (pisimopeed - toim), siis see turvatunne on petlik," ütles Velt. "Kui sulle tuleb samasugune samasuguse hooga vastu, siis kokku on ikkagi päris suur kiirus."

Velti paneb eelkõige muretsema see, kuidas jalakäijad ja mopeedid kõnniteel koos eksisteerida suudavad. "Kõige hullem on ikkagi see, et kui nendega hakatakse sõitma kõnniteedel ja inimeste vahel, siis hakkab kindlasti õnnetusi juhtuma. Neid ei suudeta kontrollida ning siis peaks olema igal pool inspektoreid."

Velt lisas: "Kõnniteedele ei tohiks neid kindlasti lubada, sest see on väga ohtlik. Seal on nii suur erinevus jalakäija liikumiskiiruse ja 25 km/h (mopeedi kiiruspiirang - toim) vahel. Mina arvan, et nad peaksid kasvõi paremal pool teeservas sõitma ja mitte kindlasti kõrvuti."

Motoekspert ennustas ka, et pisimopeedide vastu saab huvi olema suur. "Kui ma võtan enda seisukohalt, siis jah, nendega on üpris tore sõita. Ma arvan, et nende vastu on päris suur huvi, aga tuleb endale selgelt aru anda, et kasvõi ristumine samasuguse riistapuuga võib õnnetusega lõppeda."

Lätis ja Leedus populaarseks kujunenud rendimopeedid Velti hinnangul Tallinna linnapilti siiski ei sobi. "Mulle tundub, et Tallinn on natuke väike sellise asja jaoks. Kui ikka tuhat tükki selliseid pisimopeede tuleb, siis hakkame nägema neid igal pool. Nii sõiduteel, punasel teel kui ka kõnniteel."

Sel nädalal ilmusid Tallinna tänavatele renditavad pisimopeedid. Sõiduriistale kehtib kiiruspiirang 25 km/h, kuid erinevalt elektritõukeratastest ei tohi nendega sõita kõnniteedel.