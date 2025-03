Sõja 1116: päev Volgogradis teatati Ukraina droonirünnakust naftatöötlemistehasele

Oluline laupäeval, 15. märtsil, kell 21.46:

- Volgogradis teatati Ukraina droonirünnakust naftatöötlemistehasele;

- Zelenski eitas Ukraina vägede sissepiiramist Kurski oblastis;

- Zelenski määras rahuläbirääkimiste meeskonna;

- Rünnakus Nikopolile hukkus inimene;

- Venemaa teatas 126 Ukraina drooni allatulistamisest;

- Venemaa ründas taas rakettidega Zelenski kodulinna;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit;

- Ukraina teatas 130 Vene drooni allatulistamisest;

- Venemaa teatas veel kahe küla hõivamisest Kurski oblastis.

Volgogradis teatati Ukraina droonirünnakust naftatöötlemistehasele

Venemaal Volgogradi oblastis puhkesid pärast droonirünnakut naftatöötlemistehasele tulekahjud, suleti ka kohalik lennujaam, teatasid Venemaa Telegrami kanalid.

Volgogradi elanikud teatasid plahvatustest linna kohal, teatasid Venemaa Telegrami kanalid, sealhulgas Mash ja Baza.

Esialgsetel andmetel oli linn droonide rünnaku all. Baza teatas, et üks droonidest tulistati alla Sarepta jaama lähedal, kust sai alguse tulekahju. Seal läheduses asub ka Gazpromi gaasijaam.

Rünnaku sihtmärk võis olla mõni kilomeeter eemal asuv Lukoilile kuuluv naftatöötlemistehas.

Varem teatas TASS Rosaviatsiale viidates, et Volgogradi ja Saratovi lennujaamades kehtestati piirangud.

Zelenski eitas Ukraina vägede sissepiiramist Kurski oblastis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski eitas laupäeval Ukraina vägede ümberpiiramist Venemaa Kurski oblastis, mida väitis reedel USA president Donald Trump.

"Meie väed ei ole ümber piiratud," ütles Zelenski sotsiaalmeedias. "Meie väed hoiavad Kurski oblastis endiselt Vene ja Põhja-Korea üksuseid tagasi."

Zelenski lisas, et on oht, et Venemaa ründab uuesti Sumõ oblastit, sest on näha, et Venemaa koondab selleks eraldi lisavägesid.

"See viitab kavatsusele rünnata Sumõ oblastit. Me oleme sellest teadlikud ja anname vastulöögi," lausus ta.

Rünnakus Nikopolile hukkus inimene

Vene väed ründasid Dnipropetrovski oblastis asuvat Nikopoli linna laupäeval 15 korda, tappes ühe inimese ja vigastades kolme, teatas oblasti kuberner Serhi Lõsak.

Surma sai 70-aastane naine, kaks vigastatut on alaealised tüdrukud.

Vene väed ründasid linna suurtükitule ja droonidega, ütles Lõsak. Rünnakus said kahjustusi kirik, elumajad ja elektriliinid.

Zelenski määras rahuläbirääkimiste meeskonna

Ukraina president Volodõmõr Zelenski määras ametliku delegatsiooni esindama Kiievit võimalikel tulevastel rahuläbirääkimistel üle kolme aasta kestnud Vene agressioonisõja lõpetamiseks, selgub laupäeval avaldatud määrusest.

Zelenski määras delegatsiooni juhtima oma kantseleiülema Andri Jermaki, samuti kuuluvad sinna välisminister Andri Sõbiha, kaitseminister Rustem Umerov ja presidendikantselei aseuht Pavlo Palissa.

Venemaa teatas 126 Ukraina drooni allatulistamisest

Vene õhutõrje tulistas ööl vastu laupäeva kuue oblasti kohal alla 126 Ukraina drooni, teatas Vene kaitseministeerium laupäeval.

"Meie õhutõrje tulistas möödunud ööl alla 126 Ukraina mehitamata lennuvahendit, neist 64 Volgogradi, 38 Voroneži, 14 Belgorodi, seitse Brjanski, kaks Rostovi ja ühe Kurski oblastis," teatas kaitseministeerium.

Venemaa ründas taas rakettidega Zelenski kodulinna

Vene väed ründasid Dnipropetrovski oblastis Krõvõi Rihis ballistiliste rakettidega elamupiirkonda, vigastades vähemalt 12 inimest, vahendas Kyiv Independent laupäeval kuberner Serhii Lõssaki sõnu.

Haavatute hulgas olid ka kahe- ja 15-aastane poiss.

Plahvatused Krõvõi Rihis kärgatasid peagi pärast seda, kui õhujõud teatasid reede õhtul, et Venemaa tulistas välja rakette.

Venemaa rünnak kahjustas nelja korterelamut ja nelja maja ning mitmeid ärihooneid.

Kuus inimest viidi haiglasse, ütles Lõssak.

Rünnaku täielikud tagajärjed on veel kindlaks tegemata. Praegu töötavad sündmuskohal päästeteenistuse töötajad.

Eelmisel nädalal tabas Venemaa Krõvõi Rihis hotelli, kus hukkus kuus inimest ja sai vigastada üle 30 inimese, sealhulgas lapsed.

President Volodõmõr Zelenski kodulinn Krõvõi Rih on endiselt Vene raketirünnakute sagedane sihtmärk. Umbes 660 000 elanikuga linn on Dnipropetrovski oblastis suuruselt teine ja asub lähimast rindejoonest umbes 70 kilomeetrit loodes.

Tšernihivis sai Venemaa raketirünnaku tagajärjel kannatada korrusmaja.

Linna administratsiooni juht Dmitri Brõžinski ütles, et üheksakorruseline hoone sai kannatada. Haldusjuhi avaldatud fotodel on näha lõhutud aknaid ja kahjustatud autosid. Esialgsetel andmetel inimohvreid ega vigastatuid ei ole.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 892 840 (võrdlus eelmise päevaga +1180);

- tankid 10 315 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 21 458 (+15);

- suurtükisüsteemid 24 483 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1315 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1103 (+0);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 29 233 (+97);

- tiibraketid 3121 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 40 571 (+102);

- eritehnika 3777 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina teatas 130 Vene drooni allatulistamisest

Ukraina teatas laupäeval 130 Vene drooni allatulistamisest üle riigi.

Kiievi lennuväe teatel tulistati ööl vastu laupäeva 14 piirkonnas alla 140 Shahed-drooni ja kaks ballistilist raketti.

Venemaa teatas veel kahe küla hõivamisest Kurski oblastis

Venemaa teatas laupäeval veel kahe küla hõivamisest Kurski oblastis, kus Moskva jätkab pealetungi seitsme kuu eest Ukraina poolt vallutatud aladele.

Vene kaitseministeeriumi teatel võtsid Vene väed oma kontrolli alla Zaolešenka ja Rubanštšina külad Sužda linnast põhja ja lääne pool.