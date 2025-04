Trump kinnitas oma toetust Hegsethile pärast selle uut äpardust Signalis

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et toetab kaitseminister Pete Hegsethit ka pärast teateid, et Hegseth jagas Jeemeni huthide vastu märtsis toimunud rünnaku üksikasju sõnumirakenduse Signal grupivestluses, kuhu kuulusid ka tema naine, vend ja isiklik advokaat.

"Pete teeb suurepärast tööd. Kõik on temaga rahul," ütles Trump. Küsimusele, kas ta on Hegsethis kindel, vastas Trump: "Oh, täiesti."

"Küsige huthide käest, kuidas tal läheb," lisas Trump. USA sõjavägi on Trumpi juhtimisel hoogustanud oma pommitamiskampaaniat Iraani toetatud huthi rühmituse vastu, mis ohustab oma rünnakutega Punast merd läbivat laevaliiklust ja ründab ka Iisraeli.

Pühapäeval avalikuks saanud info, et Hegseth kasutas ka teist korda ülitundliku julgeolekuinfo jagamiseks rakendust Signal, tulid tema ja Pentagoni jaoks ebamugaval hetkel, kui mitu kõrget ametnikku oli eelmisel nädalal siselekke juurdluse raames tagandatud.

Teises vestluses jagas Hegseth rünnaku üksikasju, mis sarnanesid nendega, mida avaldas eelmisel kuul ajakiri The Atlantic pärast seda, kui selle peatoimetaja Jeffrey Goldberg lisati kogemata eraldi vestlusesse Signali rakenduses.

Teises Hegsethiga seotud juhtumis, mis puudutas Signali rakenduse kaudu vahetatud salainfot, osales kümmekond inimest. Jutuks olev vestlusgrupp loodi Hegsethi kongressis kinnitamise protsessi käigus, et arutada haldusküsimusi, mitte üksikasjalikku sõjalist planeerimist. Grupi liikmete hulgas oli ka Hegsethi vend, kes on sisejulgeolekuministeeriumi sidemees Pentagonis ning lisaks ka Hegsethi abikaasa Jennifer, endine Fox Newsi produtsent. Jennifer Hegseth on Pentagoni avalikult postitatud piltide kohaselt osalenud tundlikel kohtumistel välismaiste sõjaväelastega.

Asjaga kursis olev isik ütles Reutersile, et Hegsethile soovitati eelmisel kuul mitte jagada teavet ebaturvaliste süsteemide kohta, nagu Signal.

Pentagoni peainspektori büroo teatas selle kuu alguses, et alustab uurimist selle kohta, kas Hegseth kasutas salastamata kommertssõnumite saatmise rakendust, et koordineerida 15. märtsil huthide vastu suunatud USA rünnakute algatamist.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt lükkas tagasi teate, et Trumpi administratsioon on alustanud uue kaitseministri otsinguid.

Vabariiklased vaikivad

Esmaspäeval Valges Majas ajakirjanikega vesteldes tegi Hegseth etteheiteid meediale ja Pentagoni endistele töötajatele.

"Ma olen presidendiga rääkinud ja me jätkame võitlust samal lainel," ütles Hegseth.

Hegseth sai kaitseministriks piisava toetuse kongressis väga napilt, kuna lisaks demokraatidele olid tema vastu ka mõned vabariiklased.

Anonüümsust palunud Valge Maja ametnik ütles, et Hegsethist loobumine annaks nüüd demokraatidele justkui õiguse, kui nad kritiseerisid teda senatis ametisse kinnitamise üle peetud debatis.

Vähemalt üheksa senati demokraati on viimastest uudistest saadik kutsunud Hegsethi tagasi astuma, öeldes, et teise Signali vestluse olemasolu näitab, et ta ei sobi sellele ametikohale.

Vabariiklastest seadusandjad, kes on enamuses nii senatis kui ka esindajatekoda, on aga suures osas vaikinud. Vabariiklasest kongresmen Don Bacon tõstatas siiski Politicole antud intervjuus küsimusi Hegsethi kogemuse kohta ja ütles, et selline juhtum Signaliga on vastuvõetamatu.

Trump tagandas oma esimese administratsiooni ajal mitmed kaitseministrid poliitiliste erimeelsuste või nende lojaalsust puudutavate küsimuste tõttu.

Hegsethit nähakse aga Trumpiga tugevasti seotud olevat. Ta on paigutanud Mehhiko piirile tuhandeid sõdureid, kutsunud Euroopat üles kulutama rohkem oma kaitsele ja asunud tegelema soo ja mitmekesisuse küsimustega sõjaväes.

Viimane paljastus, millest esimesena teatas väljaanne The New York Times, juhtus vaid mõni päev pärast seda, kui Hegsethi üks juhtivaid nõustajaid Dan Caldwell saadeti Pentagonist minema, kui ta tuvastati kaitseministeeriumis lekete uurimise käigus ühe lekke allikana.

Caldwell mängis Hegsethi jaoks kriitilist rolli ja minister nimetas ta esimeses Signali vestluste skandaalis oma esindajaks.

Pärast Caldwelli lahkumist viidi halduspuhkusele ja vallandati reedel madalamad ametnikud Darin Selnick, kellest sai hiljuti Hegsethi asetäitja personaliülema asetäitja, ja Colin Carroll, kes oli asekaitseministri Steve Feinbergi personaliülem.