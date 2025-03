"Välisilm": Ekspertide sõnul käib Ukraina varade jagamine

USA president Donald Trump teatas, et kõnelused Moskvaga Ukraina rahuleppe teemal on edenenud hästi ja teisipäeval toimub tal telefonivestlus Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Eesti ekspertide sõnul käib sisuliselt aga Ukraina varade jagamine.

Donald Trumpi sõnul on nädalavahetusel tehtud kõvasti diplomaatilist tööd ja on saabunud aeg telefonivestluseks kahe riigijuhi vahel. Kõne alla tuleb Trumpi enda sõnul Ukraina varade jagamine.

"Arvan, et me räägime territooriumist. Jutt käib suurest hulgast territooriumist. Praegune pilt on hoopis teistsugune, kui see oli enne sõda, nagu te teate. Ja me räägime territooriumist. Me räägime elektrijaamadest. Need on suured küsimused, aga ma arvan, et oleme väga palju sellel teemal mõlema poolega, Ukraina ja Venemaaga, arutanud. Me oleme sellest juba rääkinud, teatud varade jagamisest. Selle teemaga tehakse tööd," rääkis Trump.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul peaks territooriumidest rääkima alles pärast vaherahu kehtestamist ja USA ning Venemaa võivad omavahel rääkida millest tahes, kuid Ukrainale kuuluvaid alasid ära ei anta.

"Meie seisukoht on, et me ei tunnista Ukraina okupeeritud alasid Venemaa omaks. Mitte mingil juhul," ütles Zelenski.

Ajakirjaniku ja endise diplomaadi Harri Tiido sõnul kompromissist toimuva taustal rääkida ei saa.

"Praegu räägitakse kompromissi puhul, mida Ukraina peab loovutama. Minu teada, kui me nüüd sõnaraamatust vaatame kompromiss, siis see on kahe poole kokkulepe, kus mõlemad teevad mingeid järeleandmisi. Ma teise poole puhul ei kuule midagi järeleandmistest, nii et me praegu ei räägi kompromissist, vaid sellest, kui palju Ukraina peab loovutama, et vaherahu saada," sõnas Tiido.

Kas näemegi Ukraina julma jagamist USA eestvedamisel? Majanduseksperdi Raivo Vare sõnul ei ole seda kunagi varjatud.

"Kogu aeg räägivad kõik, eesotsas Trumpiga, administratsiooni tippliikmed, ühest ja samast, et Ukraina peab millestki loobuma. No millest ta siis loobub? Mingitest osadest, suveräänsusest sealhulgas territooriumide üle, elektrijama teema oli praegu esimest korda, kus ta sellest eraldi rääkis. Ilmselt on see Zaporižžja elektrijaam, Euroopa suurim, mis on praegu venelaste käes. Ilmselgelt see on praegu kompromissi hind, mis on laual, nad isegi ei varja seda," lausus Vare.

Harri Tiido tuletab meelde, et just Donald Trump pidas oma esimesel ametiajal sarnaseid otsekõnelusi Talibaniga.

"Räägitakse läbi umbes nagu Trumpi administratsioon rääkis Talibaniga, ilma Afganistani valitsuseta, sellest, mis juhtub Afganistanis. Praegu täpselt samuti Ameerika ja Venemaa räägivad omavahel sellest, mis võiks juhtuda Ukrainas," sõnas Tiido.

Samal ajal, kui Trump teeb Venemaale aina uusi järeleandmisi, esitab Moskva uusi nõudmisi.

Nädalavahetusel küsis ajakirjanik Trumpilt, mis saab, kui Putin Valge Maja ettepanekutega lõpuks ikkagi ei nõustu.

"Ma ei alahinda selle kõige keerukust, kuid presidendi kandidaadina ütlesite, et lahendate selle sõja 24 tunniga," sõnas ajakirjanik.

"Noh, ma olin natuke sarkastiline, kui ma seda ütlesin. Ma tõesti mõtlen, et ma tahaksin asja lahendada. Ja ma - ma arvan, et ma olengi edukas," vastas Trump.

Trump märkis, et kui Putin ei nõustu relvarahuga oleks see halb uudis maailmale, sest nii palju inimesi on suremas. "Kuid ma arvan, et ta nõustub. Ma tõesti, ma arvan, et tunnen teda päris hästi ja arvan, et ta nõustub," sõnas Trump.

Kiievis USA saatkonna ees protesteeris nädalavahetusel kümmekond Ukrainas elavad ameeriklast, kes ei ole Donald Trumpi tegevusega nõus.

"Kui Putinit siin meie julgeoleku taganud partnerite abiga ei peata, muutub see sõda maailmasõjaks. Kui Ukraina kaotab, pommitatakse järgmisi riike," ütles protestija Lesia Roy.

"Praegune Ameerika president ei esinda Ameerika väärtusi: demokraatiat, vabadust ja õiglust. Enamik ameeriklasi toetab neid väärtusi ja me oleme Ukrainaga," lisas Kiievis elav ameeriklane Gregory Huey.

"Välisilm" küsis majandusekspert Raivo Varelt, kas Donald Trumpi näol võiks olla tegemist Ühendriikide ajaloo kõige skandaalsema presidendiga.

"Statistiliselt kõige tõenäolisemalt on, kui vaadata praegu neid andmeid, mida on avaldatud, kõikide USA presidentide kohta, samuti nende administratsioonide kohta võtmeisikute kohta, tekkinud skandaalidest, läbi ajaloo, algusest peale George Washingtonist, siis statistiliselt on Donald Trump pika puuga kõigist ees," vastas Vare.