Analüütikute hinnangul näitas Putin, et ei ole järeleandmisteks valmis

Ukraina ja Venemaa analüütikud leiavad, et Venemaa liider Vladimir Putin näitas telefonikõnes USA presidendi Donald Trumpiga, et ta ei ole tegelikult mingiteks järeleandmisteks valmis. Küsimus on, millest ikkagi räägiti ja milliseks kujunevad nüüd USA presidendi järgmised sammud.

"Ma loodan, et see oli Trumpi ja tema meeskonna jaoks nagu külm dušš. Kogu Trumpi strateegia, mida ta on viimase kahe kuu jooksul ellu viinud, seisnes Ukraina survestamises. Trump rääkis, et Ukrainaga on tal raske, Putin aga lubas talle teha kõik kiiresti. Nüüd on tõehetk, kui Putin mõnitab Trumpi avalikult," kommenteeris New Geopolitics Research Networki analüütik Mõhhailo Samus.

"Ukraina analüütikud prognoosisid, et mida kiiremini saab Trump oma illusioonidest lahti, lõpetab Ukraina survestamise ja hakkab survestama Venemaad, seda kiiremini tekivad tingimused vaherahu või sõja külmutamise jaoks," lisas ta.

"Võib-olla käivad mingid teised arutelud ja ma arvan, et need käivad eelkõige Ukraina jagamise, territoriaalsete järeleandmiste ja muu üle. Aga kui Trump tuleks ja ütleks, et me arutasime kalli sõbra Vladimiriga, kuidas me jagame Ukrainat, siis see muidugi kutsuks esile ebavajaliku kära. Aga mulle tundub, et nad arutasid seda," ütles poliitikavaatleja Fjodor Krašeninnikov.

"Donald Trump ei tulnud ajakirjanike ette kõne tulemustest rääkima, kuigi lubas seda. See näitab, et ta tegelikult ei soovi vastata tõsistele küsimustele, sest vastata pole lihtsalt midagi," ütles Deutsche Welle poliitikaanalüütik Konstantin Eggert.