EL vastab Trumpi tollimaksudele, pitsitades tema toetajate meeliskaupa

Ameerika Ühendriigid kehtestasid kogu maailma terase ja alumiiniumi impordile möödunud nädalal 25 protsendilise tollimaksu. Euroopa Komisjon teatas kohe vastumeetmetest.

"Euroopa Liit peab tegutsema ja kaitsma tarbijaid ja ärisid. Vastumeetmed, mis me täna otsustame, on tugevad, aga ka proportsionaalsed. Ameerika Ühendriigid kehtestavad tollimaksud kaubale väärtuses 28 miljardit dollarit. Me vastame vastumeetmetega 26 miljardi euro väärtuses," sõnas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Kuigi see plaan oli selgelt juba ette valmis, oli komisjon seni vältinud selle sisu selgitamist.

"Paljud inimesed on imestanud, miks Euroopa Liit ei ole varem vastanud kõigile neile asjadele, mida Trump on varem sotsiaalmeedias ja Valges Majas rääkinud. Asi oli selles, et nad pidid ootama ära juriidilise teksti ühendriikide poolt, et aru saada, mida nad päriselt teevad," ütles Politico kaubandusreporter Koen Verhelst.

Ehk kui seni oli kuulda vaid Valge Maja ähvardusi ja Euroopa lubadust vastata, siis nüüd hakkas kaubandussõda päriselt. Euroopa plaan on valu tekitada just Trumpi toetajatele.

"Nad on sihikule võtnud väga poliitiliselt laetud kauba, mida me Euroopas väga palju ei osta. Harley Davidson mootorrattad, Levi's teksapüksid, Kentucky ja Tennesee viski. See on uhkelt ameerikalik kaup ja tihti on see pärit vabariiklaste osariikidest," sõnas Verhelst.

Need on tegelikult vanad tollimaksud, mis kehtestati samasuguse tüli puhkemisel Trumpi esimesel ametiajal. 2020. aastal pandi need pausile, sest ameeriklastega õnnestus kokku leppida erandid Euroopa jaoks. Seda pausi enam ei pikendata 1. aprillist. Kuid Euroopa Liit lubab nüüd ka uusi tollimakse. Need võivad tulla kaupadele telkidest külmkappideni, kuid paljus sihitakse tõenäoliselt põllumajandustooteid.

"Sojaoad näiteks. Palju tuleb neid Louisianast. USA esindajatekoja spiiker on Louisianast. Ta on häälekas vabariiklane ja Trumpi toetaja. Siin on ka teine pool, et neile kaupadele on Euroopa Liidul palju alternatiive. Me võime sojaubasid meie põllumajandustööstusele osta ka Brasiiliast või Argentiinast. Euroopa Liit just sõlmis enne aasta lõppu kaubandusleppe Lõuna-Ameerika MERCOSUR riikidega," ütles Verhelst.

Ehk Komisjon on kokku pannud justkui menüü, millele oodatakse nüüd ettevõtete ja liikmesriikide tagasisidet. See puudutab lubatud 26 miljardist eurost 18 miljardi euro jagu kaupu. Nendele lisa tollimaksudele on vaja liikmesriikide heakskiitu. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütleb, et see üksmeel on olemas.

"Siin ei ole tõesti suurt vahet ka ideoloogiliselt. Need võimalikud tariifid Ameerika Ühendriikide poolt löövad meid kõiki. Pigem me rääkisime digitaalsetest platvormidest, nii-öelda uuest majandusest, mida varem ei ole maksustatud, tariife seatud. Ka siin on Euroopal väga suur samm ja võimalus astuda," ütles Tsahkna.

"See on kogu Euroopa Liidu jaoks usutavuse küsimus. Vaja on tugevat seisukohta. Kui me laseme sellel olla, siis meist jääb rahvusvaheliselt nõrk mulje," ütles Koen Verhelst.

Kuid siiski on Euroopa rõhutanud, et parema meelega nad seda kaubandussõda ei peaks.

"Ma argumenteerisin, et seda ebavajalikku meetmete ja vastumeetmete koormat peaks vältima, aga selleks on vaja partnerit. Plaksutamiseks on vaja kaht kätt. USA administratsioon on valinud kahjuliku kursi nende mitteõigustatud tollimaksudega jätkata. Meil ei ole muud valikut kui vastata ja see on täpselt see mida me teeme," lausus Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maros Sefcovic.

"Trump ähvardas äkiliselt, et me paneme siis 200 protsendilise tollimaksu Euroopa veinile ja kangele alkoholile. See on täiesti teine tase. See on päriselt sihitud Euroopa pihta, sihitud millelegi, mida me müüme palju USA-sse. Ta pigem tõstab pinget kui maandab seda," lisas Koen Verhelst.