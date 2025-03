EL ja Kanada lubasid USA-le autotollide eest vastust

USA president Donald Trump kehtestas uued, 25-protsendilised tollimaksud välismaal toodetud autodele ja autoosadele, mis hakkavad kehtima 2. aprillist.

Trumpi sõnul lõpeb olukord, kus teised riigid rikastuvad Ameerika arvelt, olles samal ajal Ühendriikidelt ära võtnud töökohad.

"Nad on meie riigist nii palju ära viinud. Nii sõbrad kui ka vaenlased. Ja ausalt öeldes on sõber olnud sageli palju hullem kui vaenlane. Ja see, mida me teeme, on 25-protsendilised tollid kõikidele autodele, mis ei ole valmistatud Ameerika Ühendriikides," rääkis Trump.

Jaapani möödunud aasta koguekspordist USA-sse moodustasid autod 28,3 protsenti.

"Oleme USA üks suuremaid investoreid, tegelikult oleme number üks investor. Kas on õige, et kõiki riike koheldakse siin ühtmoodi?" sõnas Jaapani peaminister Shigeru Ishiba.

Kanada autotootmise kodu, Ontario provintsi peaminister Doug Ford lubas ameeriklastele valu. Kanada, Mehhiko ja USA autotootmine on omavahel läbipõimunud protsess.

"Kuid võin teile kinnitada üht – me tagame, et tekitame Ameerika rahvale nii palju valu, kui võimalik, tekitamata valu Kanada elanikkonnale," ütles Ford.

Saksa majandusminister Robert Habeck ütles, et Euroopa Liit peab andma Trumpile kindla vastuse, mis näitab selgelt, et USA ees ei taganeta.

Trump ähvardas aga oma sotsiaalmeediaplatvormil TruthSocial, et kui Euroopa Liit hakkab nüüd Kanadaga kootööd tegema, et USA-le majanduslikku kahju tekitada, tulevad veel täiendavad tollid.

Ekspertide sõnul tõstavad Trumpi tollid lõppkokkuvõttes autode hinda, mistõttu neid ostetakse vähem ja kaovad töökohad.

"Finantsturud reageerisid tõesti negatiivse šokiga. Nägime, et mitte ainult Euroopa autotootjate, vaid ka USA autotootjate aktsiahinnad langesid. Seega on see tolliteade finantsturgude jaoks selgelt negatiivne, kuna finantsturgude hinnangul hakkab see avaldama negatiivset mõju, seda nii USA kui ka Euroopa majandusele," rääkis mõttekoja ING analüütik Carsten Brzeski.

"Siin on nüüd küsimus natuke selles, mismoodi ülejäänud maailm reageerib. Kas tehakse sarnased meetmed vastu või pigem loobutakse sellest, sellepärast et need kaubanduspiirangud, mille Trump seab, piiravad eeskätt USA majandust ennast," ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Uuringufirma GlobalData andmetel olid peaaegu pooled eelmisel aastal USA-s müüdud autodest toodetud välismaal. Ka USA autotööstus sõltub suuresti imporditud osadest.