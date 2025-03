Ministeerium jätab koolivaheaegu puudutava muudatuse ära

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) sai koolide poolt tagasisidet, et järgmistel õppeaastatel kolmenädalaseks planeeritud jõuluvaheaeg oleks natuke liiga pikk. Seda enam et 9. klassi eksamid on nüüd juba aprillis. Ministeerium otsustas vaheajad tavapäraseks tagasi kohendada.

"Kui novembris 2023 koolivaheajad kolmeks aastaks ette teatati, siis arvutati seda tollel ajal olemasolevate teadmiste ja traditsioonide järgi, et oleks kenasti täis nädalad. Aga mida siis ei arvestatud, oli see, et põhikooli lõpueksamid tuuakse ettepoole, nagu sellel aastal on. Ja see tingibki olukorra, et üheksandikud lõpetavad õppeaasta oluliselt varem ja koolide vaates õppeaasta niisugune korraldus läheb nihkesse," rääkis HTM-i õppekava valdkonna juht Marjeta Venno.

Nii õpilased kui ka koolijuhid on pigem sama meelt, et parem puhata jõulude ajal nädal vähem ja minna suve nautima nädal varem.

"Pluss on see, et suvi on kuum aeg ja, olgem ausad, ikka kui päike lõõskab ja väljas on 25 kraadi sooja, siis nad hea meelega klassiruumis ei istu. Ja kui me saame nad varem õue, varem juba puhkusele, siis see on suur pluss. Ei ole mõtet lapsi piinata kuuma ilma ja vähese ventilatsiooniga ja hoida neid kuskil kinni. Pigem on see positiivne. Tegelikult jääb ju jõulude ja jaanuari koolituleku aja vahele kaks nädalat. Ja see on päris piisav aeg, et laadida akud ära ja ma arvan, et see on ka mõistlik, sest kolm nädalat oleks natuke palju. Kolme nädalaga läheb juba kodus ka igavaks. Ma mäletan, kui ma ise koolis käisin, siis kaks nädalat oli paras. Aga kui juba rohkem, siis ei tahtnud enam," lausus Tartu Raatuse kooli direktor Toomas Kink.

"Mina arvan, et see on ainuõige idee, sest mitte keegi ei jaksa istuda suvel koolimajas. Eriti kui koolimajad on umbsed. Paljud koolimajad, eriti põhikoolid Eestis on renoveerimata, probleem on umbsusega ja õpilased lihtsalt tahavad saada varem suvevaheajale. Ja no fakt on ka see, et kui talvevaheaeg ja jõuluvaheaeg on pikem, siis üleminek kooli on väga raske, sellepärast, et on pime aeg ja see motivatsioon ei ole väga kerge tulema, kui on kolm nädalat olnud jõuluvaheaega ja siis on vaja uuesti siis kooli minna," rääkis Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilane Marii-Eliise Ats.