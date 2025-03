CDU poliitikud ei taha Vene maagaasi veel täielikult maha kanda

Saksamaa järgmise võimupartei kristliku-demokraatliku liidu (CDU) poliitikud andsid märku, et vähemalt teoreetiliselt oleks Vene maagaasi juurde naasmine võimalik.

"Kui ühel päeval saavutatakse õiglane ja turvaline rahu, siis peaksime suutma ka taas arutada Vene gaasi ostmist. Mitte kunagi enam sellises sõltuvuses, mitte hinna diktaadi all, kuid Venemaa on üks tarnijatest maailmas," ütles CDU poliitik Jan Heinisch.

CDU peab praegu sotsiaaldemokraatidega (SPD) koalitsioonikõnelusi, konservatiivide delegatsiooni kuulub ka Heinisch. Ta kuulub läbirääkimistel energia- ja kliimatöörühma.

Heinisch sõnavõtt järgneb CDU poliitiku Thomas Bareisi hiljutisele postitusele. Viimane mängis mõttega, et Euroopa võiks Nord Stream 2 torujuhtme kaudu hakata taas tarnima Vene gaasi.

Bareis rääkis turureaalsusest, väites, et Venemaalt pärit maagaas on taskukohasem ja kliimasõbralikum kui veeldatud maagaas ning jagas teateid, et USA investorid tunnevad huvi Nord Stream 2 ostmise vastu.

"Kui rahu taastub ning relvad Ukraina ja Venemaa vahel vaikivad, suhted normaliseeruvad, sanktsioonid tühistatakse ja loomulikult võib gaas hakata uuesti voolama, ehk seekord läbi USA kontrolli all oleva torujuhtme," rääkis Bareis.

1200 kilomeetri pikkune gaasitoru ühendab Venemaad Euroopaga. Ühendus valmis enne 2022. aastal toimunud Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, kuid seda ei võetud kasutusse. 2022. aasta septembris sai torujuhe veealuste plahvatuste tõttu kahjustada.

Nord Stream 2 ehitamist alustati Angela Merkeli (CDU) võimuloleku ajal. Merkel on ka varem korduvalt kaitsnud otsust ehitada Läänemerre gaasitoru Nord Stream 2.

Saksamaa muutus Merkeli ametiajal suuresti sõltuvaks Vene energiaimpordist ning Nord Stream 2 pidanuks kahekordistama Vene gaasitarneid Saksamaale. Ka Merkeli eelkäija Gerhard Schröder (SPD) suurendas Vene gaasi importi.