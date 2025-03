Narvas on müügis rekordiliselt palju kortereid

Varem Eesti odavaima kaugküttega Narvas on toasooja hind mõne aastaga kasvanud kolm korda ja uus hinnatõus rakendub juba alates 1. aprillist. Kohaliku elektrivõrgu andmeil oli Narvas kolm aastat tagasi umbes tuhatkond nullilähedase elektritarbimisega ehk sisuliselt tühja korterit, mida praegu on hakatud turule pakkuma.

"Pakkumine on kasvanud umbes kolm korda. Need inimesed, kes hoidsid korterit endale või lastele, panid need korterid müüki," sõnas kinnisvarafirma Trianon juhataja Sergei Gorlatš.

Gorlatši sõnul pandi palju kortereid müüki sügisel, vahetult enne kaugkütte hinnatõusu. Turule paisati hulganisti renoveerimata kortereid, mida keegi osta ei taha.

"Ostjad käivad ringi järelturul, nad vaatavad väga kaua, võtavad otsuse tegemiseks väga kaua aega. Väga palju kortereid jäävad müügile," sõnas Gorlatš.

Arco Vara Narva esinduse juht Vadim Senitšenkov suure hulga pakkumiste pärast ei muretse. Probleemiks on pigem vähene ostuhuvi.

"Käesoleva aasta esimene kvartal on ajalooliselt kõige madalama aktiivsusega. See on otseselt seotud inimeste kindlustundega. Inimestel on see kindlustunne ajalooliselt madalamail tasemel ja inimesed ei tea, mis homme toob," sõnas Senitšenkov.

Samas väidab Senitšenkov, et põhi on läbitud ja seda, et kõik Narva tühjad korterid korraga müüki pannakse, on väheusutav.

"Pigem võib-olla hoitakse neid tühje kortereid ja inimesed, kes on harjunud kõrgemate hindadega ja ei ole jõudnud müüki panna või lahti saada korterist, on ootel," ütles Senitšenkov.

Praegu on Narvas müügil ligi 600 korterit, mis on viimaste aastate rekord.