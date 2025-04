Andree Raid: käibemaksutõus jätab korterite hinna muutmata

Uute korterite pakkumine on suur ja konkurents arendajate vahel on tihe. Iga potentsiaalse koduostja nimel võideldakse viimse veretilgani. Tehinguni jõudmise nimel pakutakse uute kodude ostjatele kõiksugu soodustusi, näiteks tasuta köögimööblit ja panipaika või parkimiskohta, äkki lisaks veel rahalist allahindlust. Või kogu kogu komplekti soodustusi korraga.

Selline konkurentsiolukord ütleb, et enamik uute korterite müüjatest peab maksutõusu mõru pillina alla neelama ja enda kuludesse võtma. Koduostjatelt kõrgemat hinda küsides läheb korterihuviline naaberprojekti kaema, sest valikuvõimalus on lai. Kliendi kaotamise ohuga ükski kinnisvaramüüja riskida ei taha.

Hinnatõusust elamispindade turul saame rääkida, kui uute korterite turult hakkavad hinnaalandused ja kauba peale pakutavad soodustused esmalt vähemaks jääma.

Järelturukorterite puhul on oluline hinnatõusu vundamendikivi majanduse kindlam ja etteennustatavam suund. Kestvad lahingud Ukrainas, tuul ja torm börsidel ning tollisõda ütlevad, et määramatust on meil paraku palju. Kevadpäike on toonud sooja, kuid mitte prognoositavuse paranemist ja paremat kindlustunnet.

Elamispindade turg on pikalt kestnud ja ehk minevikku jäänud majanduslangusega väga hästi toime tulnud. Tehinguid tehakse ja isegi üsna aktiivselt. Korteritehingute hinnakõver püsib aasta ja isegi kauem enam-vähem samal horisontaalsel joonel.

Korteriostjate ostutahe on vaikselt suurenemas. Kasvanud on odavamate Tallinna äärelinnakorterite ostuhuvi. Investeeringuks ostetavate korterite tehingute maht on madal, kuid oma niši on leidnud vanu kortereid ülesvuntsivad flippijad. Õige hinnaga korter jõuab tehingusse nädalate või isegi loetud päevadega.

Lähituleviku ootus on, et oleks hea, kui tehingute tase püsib. Hinnalanguse oht ei ole liiga tõenäoline, kuid maailmamajanduse segaduste tõttu seda välistada ei saa. Kinnisvaraturu osalistel oleks vaja suuremat kindlust, et majandus on põhjast läbi käinud ja kasvule pöördunud.

Elamispindade hinnad püsivad pigem praeguse taseme lähedal, seda nii uuemate kui ka vanemate korterite turul. Hindade tõstmise ruumi konkurentsi tõttu ei ole. Tulevikku vaadates tasub olla optimistlik. Pikemas vaates ei ole koduostu plaan paha, sest oma koduna soetatud kinnisvara loob turvalisuse ja on hea kaitse inflatsiooni vastu. Valikuvõimalus on ostja jaoks lai ja nii leiab igaüks endale sobiva uue kodu.