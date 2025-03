Tarmo Tamm tõrjub Sillamäe tekstiilitööstuse suurtoetusega seotud kahtlusi

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) leiab, et õiglase ülemineku fondist kümneid miljoneid toetust saav Sillamäe tekstiili ümbertöötlemise tehas on jätkuvalt seotud Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liikme Tarmo Tammega ja kahtlustab korruptsiooni. Tamme sõnul ei ole tal ettevõtmisega enam mingit seost ja süüdistuste taga on poliitiline võitlus.

Tekstiilijäätmeid ehitusmaterjaliks väärindada kavatsev Greenful sai Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondist 39 miljonit eurot toetust, ehkki ühele ettevõttele makstav maksimaalne toetus on 13 miljonit.

Greenfuli suurem toetussumma tulenes sellest, et taotlejaid oli kolm: Tekstiili Taaskasutuse OÜ, mis hakkab tekstiilijäätmetest ehitusmaterjali valmistama, Greenful Sillamäe OÜ, mis toodab ehituspaneele ning Greenful SIP OÜ, mis teeb SIP-paneele. Kõik need loodi eelmise aasta kevadel mõnepäevaste vahedega.

Pärast seda, kui Äripäev eelmisel nädalal kirjutas, et hiigeltoetuse saanud tekstiilijäätmete tehase projekti tagant paistavad Eesti 200 poliitikute kõrvad, kutsus riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon Greenful Groupi endise osaniku, Eesti 200 liikme Tarmo Tamme selgitusi jagama.

Korruptsioonivastase komisjoni juht Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles, et kolm eri ettevõtet loodi ja kolm eri projekti esitati just selleks, et hiilida mööda õiglase ülemineku fondi toetuse 13 miljoni euro suurusest limiidist.

"Ettevõtted asutati 2024. aasta mai lõpus ja taotlused esitati vähem kui kahe kuu pärast juulis. On äärmiselt kummaline, et ettevõtluse arendamise sihtasutus on valmis andma miljoneid eurosid toetusi äsja loodud firmadele. Sellest saab järeldada, et põhimõtteliselt igaüks, kellel on põhjalikud teadmised taotluste esitamisest, saab asutada oma firma ja jääda ootama miljonitesse eurodesse küündivaid toetusi," lausus Kovalenko- Kõlvart.

Lisaks tõi ta kummalise seigana välja ka 2024. aasta novembris toimunud Eesti ametliku äridelegatsiooni visiidi Saudi Araabiasse, kus osalesid ka Tarmo Tamm ja tema poeg Johan Mattias Tamm, ehkki pärast eelmise aasta kevadet Tarmo Tamm enam Greenful Groupi osanik ei ole ning tema pojast, kes ametliku info kohaselt Greenfuli esindas, ei teadnud ettevõtte esindaja midagi.

Poeg pakkus Greenfulile Saudi Araabias emotsionaalset tuge

Tarmo Tamm ütles ERR-ile, et Greenfuli ettevõtted pole temaga mitte kuidagi seotud.

"See on konkurendi kuri väide," lausus Tamm. "Minuga kindlasti ei ole seotud ükski neist kolmest ega mingi muu Greenfuli ettevõte".

Selle kohta, miks Tamme poeg, kellega Greenfuli tegevjuht Toomas Allikas enda sõnul kunagi kohtunud ei ole, Saudi Araabias Greenfuli esindas, märkis poliitik, et tegu oli emotsionaalse toega.

"Ütlesin ka [korruptsioonivastases] komisjonis, et äriideena on see ääretult uudne ja kui see peaks õnnestuma, oleks sellest Eesti riigile väga suur kasu. Seda mõtet toetan ma ju edasi. Kui ma osanik pole, ei tähenda see, et see mõte peaks kuidagi halb olema. Võib-olla on imelik kuulda, et keegi võtab vaevaks toetada mingit mõtet, kui omakasu ei paista, aga ausõna, ei paista," kinnitas Tamm.

Tamm lisas, et Greenful ise ei saanud äridelegatsioonis osaleda ja seetõttu oli parem olla kuidagigi esindatud, kui mitte üldse.

Tamm rõhutas, et pärast eelmist kevadet ei ole tal Greenfuliga enam mingisugust seost ja märkis, et Eesti ettevõtete hea käekäik peaks olema kõigi Eesti inimeste huvi.

"See on ringmajandus ja selle toetamine pole mingi patt," lausus Eesti 200 liige. "Kui see õnnestub, on see hea Eesti ekspordi mõttes, innovatsiooni mõttes."

Greenfulis on osalus ka Tamme erakonnakaaslasest Tallinna abilinnapeal Margot Roosel.

Lisaks seob kaht poliitikut ühine osalus osaühingus Targad Näod, kus osanikuks on nende kõrval ka Johann Mattias Tamm.

Roose rääkis ERR-ile, et tal on Greenful Groupis alates 2022. aastast, kui ta veel poliitikas ei olnud, tõepoolest osalus, kuid tegu on mikroosalusega ehk talle kuulub ettevõttest umbes 0,5 protsenti.

"Olen tegelenud ringmajanduse ja tekstiilijäätmete probleemiga, sealt sai see alguse. Greenful oli suunatud ennekõike rahvusvahelisele tegevusele, Eestis polnud isegi kuni eelmise aastani plaanis tehast rajada, kuna turg on väike ja tundus, et pigem on lihtsam ja mõistlikum seda teha mujal," ütles Roose.

Abilinnapea kinnitusel ta Greenfuli tegevuses ei osale

Roose lisas, et Greenfuli partnerlus Eesti ettevõtjatega ja plaan Sillamäe tehas rajada tekkisid juba ajal, mil tema oli Tallinna abilinnapea ning seetõttu polnud ta ajapuudusel neisse ettevõtmistesse kaasatud.

Ettevõtte tegevusega ei ole Roose enda kinnitusel olnud kunagi igapäevaselt seotud olnud ega ole ka praegu.

"See on olnud minu hobiprojekt, kuna mulle teeb muret, et tekstiilijääde on lahendamata probleem," lausus Roose. "Mul on mikroosalus ka taimset proteiini arendavas Thormi ettevõtmises, mul on olnud soov aidata, toetada Eesti ettevõtteid, kes arendavad ringmajanduse või keskkonnahoiu tooteid või teenuseid. Need osalused on kõik väiksed, pigem südameasjad kui midagi muud."

Roose lisas, et talle teadaolevalt on Tarmo Tamm oma osalusest Greenfulis loobunud.

Tamme ja tema pojaga loodud OÜ Targad Näod kohta lausus abilinnapea, et ettevõte loodi eesmärgiga hakata üheskoos taimset proteiini väärindama ja tooteid välja mõtlema, aga kuna tehas, mis pidi neile toorainet tootma, ei ole käima läinud, jäi plaan katki.

"Kui seda tuuakse välja kui tõendust, et see kõik on suurele skeemile kaasa töötamas, siis see oli täiesti teisel teemal ja see ettevõte ei hakanud tööle," tõdes Roose, kelle hinnangul on kogu teemapüstitus Kovalenko-Kõlvarti poliitiline käik.

Greenfuli ja partnerite plaani kohaselt tuleb Sillamäele ühte hoonesse kolm eraldi tehast ning selleks kulub kokku umbes 100 miljonit eurot. EISA-lt saab ettevõte õiglase ülemineku fondist eraldatava 39 miljoni euro suuruse toetuse kätte vaid siis, kui kulud on juba tehtud ja heaks kiidetud.

Pärast toetusotsuse kinnitamist hakkas Greenful projektile rahastajaid otsima. Varem on Greenfuli asutaja Toomas Allikas ERR-ile öelnud, et umbes 80 protsenti vajaminevast rahast laenatakse pankadelt ning 20 miljoni euro kanti ulatuva omakapitali aitab kokku panna Alexela Grupi suuromanik Heiti Hääl.

Tekstiili Taaskasutuse OÜ loodi 15. mail 2024 ja selle omanikeks on Hollandis registreeritud Greenful Holding B.V., Markus Häälele kuuluv Moveprep OÜ ja Eesti Keskkonnateenused AS, mille tegelikud kasusaajad on Argo Luude, Bruno Tammaru ja Mihkel Õnnis.

Greenful Sillamäe OÜ asutamisaeg on 20. mai 2024 ning selle omanikud on samuti Greenful Holding B.V. ning Moveprep, kuid ka Heiti Häälele kuuluv OÜ Hundipea.

Greenful Holding B.V. leiab ka 21. mail loodud Greenful SIP OÜ osanike hulgast, kuid lisaks on nende seas veel OÜ Kruvi, mille omanik on Tõnu Puidak, ning Kasperwiki Laevaomanikud OÜ, mis kuulub Heiti Häälele.