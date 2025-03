Michal: uus valitsus erineb eelmisest nagu öö ja päev

Peaminister Kristen Michal (RE) rääkis, et uus valitsus erineb eelmisest selle poolest, et hakkab tegema parempoolset poliitikat. Kuigi kliimaministri ametikoht asendub energeetika- ja keskkonnaministriga, jätkab kliimaministeerium tööd senisel kujul.

Peaminister iseloomustas tulevase valitsuse koosseisu.

"Ma arvan, et see valitsuse koosseis toob kindlasti uut pilku ja värskust. Kui ma vaatan seda tervikuna, siis sotsiaalministeeriumi kokkuliidetavatesse vastutusvaldkondadesse tuleb Karmen Joller, kes tervishoiu poolt varasema meditsiinikogemusega vaatab seda uue pilguga ja Signe [Riisalo] head tööd viib edasi," sõnas Michal.

Ta rõhutas, et tulevasel energeetika- ja keskkonnaministril Andres Sutil on varasem kogemus nii Eesti Energias, Eesti Pangas kui ka välis- ja kaubandusministri ametikohtadelt.

Tulevane taristuminister Kuldar Leis on ettevõtja, kes viimati juhtis Tartu kultuuripealinna programmi, märkis Michal. "Kuldar Leis on ammu Reformierakonna värve kaitsnud, erinevatel valimistel olnud ka volikogus. Kõik, kes on puutunud temaga varem kokku – mina näiteks Tartu kultuuripealinna raames ja mujal – teavad ju, kui elurõõmus ja optimistliku vaatega inimene ta on. Ma arvan, et valitsuses seda on vaja."

Michal lisas, et siseministri kandidaadil Igor Tarol on komisjoni juhtimise kogemus. "Ta on olnud ka kohapeal väga aktiivne, nii et ta kindlasti teab, kuidas riik toimib ja kindlasti võtab sisejulgeoleku valdkonda südamega."

Peaminister märkis, et tulevasel regionaalministril Hendrik Terrasel seisavad ees suured reformid nagu näiteks ühistranspordireform ja Omniva erastamisega seonduv.

Uus valitsus erineb Michali sõnul varasemast sellega, et hakkab ajama parempoolset poliitikat.

"See valitsus ilmselt erineb eelmisest nagu öö ja päev. Meil pole ju väga pikalt Eestis olnud parempoolset valitsust tegelikult," lausus Michal. "Nüüd see saab olema väga ettevõtliku inimese, vabadust armastava inimese sõbralik. Regulatsioonid lihtsamaks, ettevõtte tulumaks kaob koos sotside lahkumisega, kaob esimesest eurost tulumaksukohustus."

Michal rääkis, et uus valitsus hakkab regulatsioone lihtsamaks tegema. "Eesti tippettevõtjad tulid peaministri juurde appi seda tegema. Ja see töö saab olema päris konkreetne, et see ei ole mitte pikk raport, vaid konkreetsed ettepanekud majanduskabinetile, mida me hakkame ellu viima."

Ta lisas, et uuelt valitsuselt võib oodata ka tugevat kaitse- ja välispoliitikat.

Tulevases valitsuses on kliimaministri koht ümbernimetatud, kuid ministeerium jätkab senisel kujul.

"Kliimaministeerium kui selline jääb ministeeriumina," ütles Michal. "Me ei kuluta ministeeriumite ümbertõstmisele kuidagi aega. Andres Suti hoiak ja eelistus on, et tema tööülesannete kirjeldus oleks ka selles nimes paremini kirjas – see on energeetika ja keskkonna eest seismine, lisaks kõik muud valdkonnad."

"Kuna seal on teine minister, kes on taristuminister, siis see võib-olla annab ka avalikkusele parema pildi, kuidas need ülesanded on jaotatud. Ja ministeerium ise täidab ju neid ülesandeid, mida ministrid seavad ja valitsuslepe seab, nii et ministeeriumite ümbertõstmisega me aega ei raiska," lausus Michal.

ERR küsis peaministrilt, kas Eesti jätkab EL-i ees võetud kliimakohustuste täitmist.

"Kõikides sellistes suuremates valdkondades – keskkond, energeetika, tööstus –, mis vähegi kliimapoliitikasse puutuvad, elamumajanduse ja transpordini välja, tulebki nüüd see läbirääkimiste teine etapp," sõnas Michal. "Alusleppes seda detailselt lahti ei võetud."

Michal ütles, et valitsuse soovitus on kestlikkuse aruanne edasi lükata ja hiljem muuta vabatahtlikuks.

"Seda on Paavo Nõgene väga värvikalt kirjeldanud, kuidas see kulutab aega. Aga kui ettevõtja tunneb, et ta saab sellest kasu või see on tema äri jaoks vajalik, siis ta võib seda teha. Euroopas Ülemkogul selle ettepaneku juba tegin," sõnas Michal.

Samuti toetab uus valitsus ETS2 süsteemi edasilükkamist ja tühistamist.

"Me ikkagi ilmselt nihkume teatud selliste aruannete ja regulatiivsete normide vähendamise suunas selle valitsusega. Aga iga samm omal ajal. Me sõnastame täpselt need poliitikad, valikud ja täpsed tegevused ja siis saame neid kirjeldada," lõpetas Michal.