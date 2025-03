Pikalt haiglas olnud paavst Franciscus naaseb Vatikani

88-aastane kirikupea toimetati 14. veebruaril hingamisraskuste tõttu Rooma Gemelli haiglasse, kus ta on sestsaati võidelnud kahepoolse kopsupõletikuga.

Vatikani teatel kavatseb paavst pühapäeval rahvale lehvitada ja õnnistust jagada, enne kui naaseb oma elukohta Vatikanis.

Viimase viie nädala jooksul esines paavstil kaks väga kriitilist episoodi, kus tema elu oli ohus, ütles üks paavsti ravivatest arstidest Sergio Alfieri.

Arstide sõnul pole paavst täielikult paranenud, kuid tal pole enam kopsupõletikku ja ta on nüüd stabiilses seisundis.

Vatikan teatas reedel, et paavsti hingamine ja liikumine olid paranenud.

Paavst Franciscus on olnud ligi 12 aastat katoliku kiriku juht.

Ta on kogu oma elu kannatanud mitmete terviseprobleemide all. 21-aastaselt eemaldati osa ühest tema kopsust, mistõttu ta on nakkustele vastuvõtlikum.