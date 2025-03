USA ja Ukraina ametnikud kohtuvad pühapäeva õhtul Saudi Araabias

"Kohtumine ameeriklastega on kavas täna õhtul Ar-Riyadis," ütles Ukraina allikas ajakirjanikele.

Reuters märkis, et ukrainlaste ja ameeriklaste kohtumine eelneb esmaspäeval toimuvatele kõnelustele USA ja Venemaa esindajate vahel.

Saudi-Araabias on kohtumised USA ja Venemaa ning USA ja Ukraina vahel toimunud juba päevi ning algasid peale seda, kui Ukraina nõustus USA välja pakutud 30-päevase vaherahu ettepanekuga.

Pühapäeva õhtul toimuval kohtumisel juhib Ukraina delegatsiooni kaitseminister Rustem Umerov. Ukraina ametnikud on samas märkinud, et pühapäevane kohtumine on puht tehniline.

Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tõhõi ütles reedel, et kohtumisel täpsustatakse tingimusi, erinevate vaherahu režiimide nüansse, nende jälgimist ja kontrollimist ning üldisemaid küsimusi.

Venemaa ja USA esindajad peaksid esmaspäeval omavahel arutama laevaliikluse turvalisuse tagamist Mustal merel, on varem öelnud Kreml.