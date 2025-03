Tervishoiuvaldkonna töötajad ja tööandjad sõlmisid uue kollektiivlepingu

Uue kollektiivlepingu kohaselt tõusevad töötasu alammäärad 1. aprillist nii 2025. kui ka 2026. aastal.

Leppele allakirjutanud teatasid, et kollektiivleping tagab tervishoius stabiilsuse ja töörahu, mis praegusel kriiside ajastul on eriti oluline, et patsiendid ei jääks arstiabita.

Tänavune palgatõusu suurus jääb märkimisväärselt alla sellele, mida meedikud sügisel läbirääkimisi pidama asudes ootasid. Tänavu tõuseb meditsiinitöötajate palk leppe järgi 1,5 protsenti, kokku teeb see eelarvekuluks 12,2 miljonit eurot.

2026. aasta aprillist tõusevad meditsiinitöötajate palgad veel viis protsenti.

Seni kehtiv kollektiivleping sõlmiti 2023. aastal ja toona tõusid tunnitasude alammäärad ligi 20 protsenti ja 2024. aastal veel 10 protsenti.

Lepingu tingimusi laiendatakse vastavalt kollektiivlepingu seadusele kõigile tervishoiuteenuste osutajatele, mille tegevust rahastatakse tervisekassast või riigieelarvest.

Kokku lepitud töötasu alammäärad, eurot tunnis: