Tartus saab sellest nädalast taas sõita rattaringluse elektriratastega

Vaatamata sombusele ilmale toodi Tartu rattaringluse elektrirattad tänavatele. Tavalised jalgrattad, millega peab ise kondimootoriga väntama, on tegelikult olnud ringluses terve talve, kuid nüüd vahetatakse ka nende naastrehvid tavaliste vastu.

Nii nagu ka möödunud aastatel tuuakse elektrilisi jalgrattaid tänavatele üle 500. Neid ei saa tuua välja enne, kui suuremad öökülmad ümber saavad, kuna akud on külmakraadide suhtes tundlikud. Möödunud aastal katsetati ka uusi elektrirattaid, sel aastal kavatsetakse nende katsetamisega jätkata, kuna algselt Tartule rattad tootnud Kanada ettevõte läks pankrotti. Hoolimata sellest on aga rattad siiski rivis ja sõiduvalmis.

Kuna Tartule rattad tootnud ettevõte läks pankrotti, siis katsetati möödunud aastal uusi Eestis toodetud rattaid, kuid need ei osutunud piisavalt kvaliteetseks, nii et sel aastal katsetatakse teisigi uusi rattaid.

"Huvi ongi olnud just väga suur elektrirataste puhul, tavarataste puhul on kasutajate hulk olnud mõnevõrra väiksem. Kui me vaatame eelmise aasta näitel, siis kogu aasta peale oli meil ligikaudu 810 000 kasutust," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Kuna möödunud talv oli pehme, siis oli ka rattaringluse kasutajate arv suurem kui ülemöödunud talvel. Siiski on selge, et just elektrilised jalgrattad on need, millega tartlased enim sõidavad. Esmaspäeval alustati rataste toomist linnatänavatele kesklinnast. Rattaid toonud masin ei jõudnud minemagi sõita, kui juba esimesed sõitjad platsis olid.

Rataste tänavatele toomine võtab aega, seega tuuakse neid tasapisi juurde veel terve nädala. Taas lattu talvituma viiakse akudega rattad aga siis, kui esimesed suuremad öökülmad endast sügisel märku annavad.