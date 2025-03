Norstat: Isamaa toetus on rekordkõrge, Eesti 200 toetus rekordmadal

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS küsitluse viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 25. veebruarist kuni 23. märtsini, kokku küsitleti selle aja jooksul 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Isamaad toetas küsitluse kohaselt 31,7 protsenti vastanutest, mis on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, mil Norstat erakondliku eelistuse küsitlusega alustas.

Isamaa järel jääb teisele kohale EKRE 17,7-protsendilise toetusega, millele järgneb Reformierakond 16,8 protsendilise toetusega.

Keskerakonda toetas 15,4 protsenti küsitlusele vastanutest ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 9,8 protsenti. See tähendab, et Keskerakonna toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 1,9 protsendipunkti võrra, sotside toetus on aga madalaimal tasemel ülemöödunud aasta septembrist.

Eesti 200 toetus pole kahe protsendi juures Norstati küsitluses varem kordagi nii madal olnud. Erakonna viimase nädala toetus eraldivõetuna oli vaid 1,4 protsenti.

Parlamendivälist erakonda Parempoolsed toetas samal ajal 3,7 protsenti vastanutest.

Erakonna Eestimaa Rohelised toetus püsis 0,9 protsendil, erakonna KOOS toetus 0,8 protsendil.

Erakondade toetuse muutus. Autor/allikas: MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut

Küsitluse järgi toetas koalitsioonierakondi kokku 18,8 protsenti ning opositsioonierakondi 74,6 protsenti vastajatest.

Kord kuus küsib Norstat lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 23 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 71 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

Kristen Michali tööle peaministrina annab heakskiidu 20 protsenti vastajatest, 60 protsenti seda heaks ei kiida.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest, näiteks suurima grupi ehk Isamaa toetajate eas oli see +/-1,79 protsenti ning teiste erakondade puhul väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,54 protsenti.