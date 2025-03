Läti firma rendimopeedid jõudsid Tallinna tänavatele

Varem on Ride Mobility öelnud, et toob Tallinna tuhat pisimopeedi, kuid neid korraga rentimiseks välja ei panda, vaid lastakse liiklusse järk-järgult. Pisimopeedide kiirus on piiratud 25 kilomeetrile tunnis.

Seejuures on rendimopeedide tulek põhjustanud vaidluse ka Tallinna linnavalitsuses, seda küsimuses, kuidas tagada liiklusohutus.

Sel nädalal plaanib linnavolikogu heaks kiita määruse, millega saaks linnavalitsus õiguse kehtestada rendile antavate kergliikurite, pisimopeedide ja jalgrataste kasutamise nõuded ehk liiklemise regulatsiooni, tehnilised nõuded, mille abil on võimalik seada sõiduki kasutamisele geograafilisi, ajalisi, sõidukiiruse ja parkimise piiranguid.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles kolmapäeval "Vikerhommikus", et ei ole ühtegi liiklejate gruppi, kellega ühtegi muret ei oleks, kuid tema hinnangul on rendimopeedide murekohad samad, mis kergliikuritel.

Lätis ja Leedus on rendimopeedid tegutsenud juba mitu aastat. Järvani sõnul on Eestis aga see teisiti, et kui Lätis ja Leedus tohib pisimopeedidega sõita kõnniteel, siis Eestis on seadusandlus karmim. "Nad tohivad siin sõita ainult sõiduteel, jalgrattateel, jalgrattarajal ja ka jalg- ja jalgrattateel," täpsustas ta.