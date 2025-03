Rendimopeedid jõuavad Tallinnas sel nädalal liiklusse

Sel nädalal peaksid Tallinna liiklusesse jõudma renditavad minimopeedid, mis on põhjustanud ka linnavalitsuses tulise vaidluse: üks abilinnapea süüdistab teist ohutuse tagamata jätmises, teine aga leiab, et minimopeedid on ohutumad kui kastirattad.

Plaani järgi pidid möödunud laupäeval Tallinna rendisõidukite hulka lisanduma minimopeedid, mille omanikuks Läti ettevõte Ride Mobility.

Kuivõrd ilm oli kehv, lükati tähtaeg edasi ja mopeede peaks saama rentida alates selle nädala keskpaigast. ütles ERR-ile Ride Mobility Eesti esindaja Erko Tapp.

Ride Mobility toob Tallinna tuhat mopeedi, kuid neid korraga rentimiseks välja ei panda, vaid lastakse liiklusse järk-järgult, lisas ta. Mopeedid hakkavad asuma samadel parkimisaladel, mille linn on andnud elektritõuksidele.

Mõne eelnenud nädala jooksul on saanud aga selgeks, et linnavalitsuses on infovahetus selles asjas olnud kehv ja arusaamad erinevad.

Kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et pisimopeedid kui mikromobiilsus on kahtlemata väga hea asi, kuid linna ülesanne on tagada ka liiklusohutus.

"Kui Tallinna linnavalitsus ei pinguta selle nimel, et mopeedid sõidaksid ohutul kiirusel või et nad sõidaksid seal, kus need sõita ainult tohivad; kui Tallinna linn jätab enda käsutuses olevad õiguslikud sammud tegemata ja liikluse korraldamata, siis sõidavad mopeedid nagu jumal juhatab. Ei maksa teha suuri silmi selle peale, kui linnavalitsus on jätnud enda töö tegemata ja on Tallinn jälle selle võrra vähem jalakäijasõbralikum," lausus Pere.

Transpordi eest vastutav abilinnapea Kristjan Järvan ütles ERR-ile, kelle Reformierakond kutsus eelmisel nädalal enda fraktsiooni ette aru andma, et süüdistused tema vastu ei vasta tõele, sest seadusandluses on pisimopeedide kasutamine reguleeritud ning seda karmimalt kui näiteks Lätis ja Leedus. Näiteks on seal erinevalt Eestis lubatud mopeedidel sõita ka kõnniteel. Lisaks peaks erinevaid kergliikureid kohtlema võrdselt, nentis ta.

"Pisimopeedid on kergemad kui kastirattad ja need ei tohi kõnniteel erinevalt kastiratastest sõita ja kuna kastirattad elektriajamiga saavad sõita kiiremini kui see 25 kilomeetrit tunnis piirang, mis on pisimopeedidel, siis objektiivselt võttes on kastirattad liikluses ohtlikumad," lausus Järvan.

Järvani sõnul ei mõista ta, miks tahetakse kergliikuritel, näiteks elektritõuksidel ja minimopeedidel, regulatsioonidega vahet teha ja bürokraatiat suurendada.

"Toon konkreetse näite, mis juhtub, kui me ei kohtle neid võrdselt – sõiduteel, kus see peakski sõitma, sõidab pisimopeed ja kui me oleme talle 15 kilomeetrit tunnis kiiruspiirangu kehtestanud, siis temalt samal ajal kõnniteel sõidab 25 kilomeetrit tunnis mööda tõukeratas. Me kõik saame aru, et see on ebaproportsionaalne, ebamõistlik ja sellise bürokraatiaga ma ei ole nõus," lausus ta.

Tallinnal on samas valminud määrus, millega kehtestatakse mopeedidega, elektritõuksidega ja jalgratastega sõitjatele konkreetsed reeglid. Praegu on reeglid, seahulgas kiiruspiirangud, põhinenud kokkulepetel rendifirmadega.

Kui linnavolikogu järgmisel neljapäeval määruse heaks kiidab, siis saab linnavalitsus õiguse kehtestada rendile antavate kergliikurite, pisimopeedide ja jalgrataste kasutamise nõuded: liiklemise regulatsiooni, tehnilised nõudeid, mille abil on võimalik seada sõiduki kasutamisele geograafilisi, ajalisi, sõidukiiruse ja parkimise piiranguid.

"Selleks et vältida, et nii praegused kui ka tulevased rendiettevõtted saavad kokkulepitud reeglitest erinevalt aru, see on peamine põhjus, miks me seda määrust praegu lähme tegema," ütles Järvan.

Vaidlusesse sekkusid ka erakonnad

Kahe abilinnapea vaidlusest võtsid osa ka mõlema erakonnad. Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon teatas eelmisel neljapäeval, et on Järvani kutsunud oma fraktsiooni ette aru andma "pealinna ähvardava rendimopeedi kaose tõttu".

Reedel teatas fraktsioon peale kohtumist, et piirduti aruteluga ning et mopeedid on küll vajalik alternatiiv tõukeratastele, kuid enne rentimise võimaluse tekkimist tuleb tõsiselt analüüsida sellega kaasnevaid riske jalakäijatele.

"Meil on põhjust arvata, et abilinnapea Järvan ei saa lõpuni aru, millise kaose ja eluohtliku olukorra põhjustavad rasked rendimopeedid pealinna kõnniteedel — loodame, et abilinnapea suudab meie arvamust muuta," ütles fraktsiooni juht Mati Raidma.

Isamaa ei jäänud võlgu ning nende Tallinna piirkonna juhatus tegi reedel avalduse, kus öeldi, et kui Reformierakonnale valmistavad muret pealinna tänavaile lisanduvad rendimopeedid, tuleks pöörduda enda erakonna ministrite või parlamendisaadikute poole, et läbi seadusemuudatuse anda omavalitsustele voli piirata kergliikurite arvukust linnas.

Abilinnapead ja nende erakonnad polnud ainsad, kes sõna sekka ütlesid. Opositsioonis oleva Keskerakonna liige, endine Kesklinna vanem Monika Haukanõmm kutsus üles olukorraga tegelema hoopis sotsiaaldemokraadist linnapead Jevgeni Ossinovskit.

"Meeskonna ja kogu linnavalitsuse juht on siiski linnapea, kuid paraku tundub, et Ossinovski ei tea ega hooma, kuidas tema alluvad töötavad. Kokkuvõttes vastutab linnas turvalisuse tagamise eest ikkagi linnapea ja sellega Ossinovski pole hakkama saanud," teatas Haukanõmm pressiteate vahendusel.