Galerii: Eesti uus saatkonnahoone Riias

"Eesti kokkupuude Lätiga on olnud kõikides valdkondades läbi ajaloo tugev, olgu selleks julgeolek, ettevõtlus, kultuur, sport või turism. Viimastel aastatel on toimunud ühishanked keskmaa õhutõrje ostuks, toimub Balti riikide ühine piirikaitsevööndi väljaehitus," ütles Eesti suursaadik Lätis Eerik Marmei.

Ta lisas, et Läti on Eesti üks suurimaid kaubanduspartnereid. "Saatkond on sõlmpunkt, mis tugevdab meie omavahelist koostööd veelgi, tuginedes meie olemasolevatele projektidele ja edendades uusi võimalusi innovatsiooniks, kultuurivahetuseks ja vastastikuseks kasuks," ütles Marmei.

Uues saatkonnas asub ka kaasaegne ettevõtluskeskus, mis pakub Marmei sõnul uusi võimalusi nii Eesti ettevõtjatele ja investoritele Läti turule sisenemiseks kui ka Läti ettevõtjatele Eesti turule sisenemiseks.

Uus saatkonnahoone asub aadressil Pilsi tänav 8/10.

Saatkonna ehitustööd algasid 2023. aastal ja lõppesid 2025. aasta alguses. Uus saatkonnahoone maksis 7,6 miljonit eurot, millest pisut üle kahe miljoni moodustab taaste- ja vastupidavusrahastu raha. 4,6 miljonit eurot kaeti senise hoone müügist.

Saatkonna hoone kujundasid United Riga Architects SIA ja Kadri Tamme Sisearhitektuur OÜ ning ehitustöid teostas PS AIDACO GROUP. Saatkond asub Riia vanalinnas, Toomväljaku ja Riia lossi vahetus läheduses.