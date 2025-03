Eksperdid: USA ja Venemaa kõneluste tulemused on ebamäärased

USA ja Venemaa vahel kolm päeva kestnud Ukraina rahukõneluste tulemused on äärmiselt ebamäärased - ütlevad eksperdid. Osapooled näevad Musta mere relvarahu täiesti erinevalt ja Venemaa aina lisanduvad nõudmised on vaikselt hakanud ameeriklasi ärritama.

Välisminister Margus Tsahkna sai teisipäeval oma USA kolleegi Marco Rubioga kohtudes ülevaate Saudi Araabias toimunud Ukraina rahukõnelustest. Tsahkna sõnul polnud osapooled selleks hetkeks aga veel jõudnud sügavamate järeldusteni.

"Lepiti kokku, et Musta mere peal saabub relvarahu, samal ajal, et mis see siis täpselt on, kumbki pool sai meelega erinevalt arvatavasti aru. Venelased hakkasid hoopis rääkima nii-öelda viljakokkuleppest, mis kunagi oli ja mida enam ei ole. Ja ukrainlased ja ameeriklased pidasid ikkagi silmas reaalset relvarahu," sõnas Tsahkna.

Vaid mõni tund pärast seda, kui USA Musta mere relvarahu avalikustas, teatas Venemaa, et enne tuleks nendevastaseid sanktsioone leevendada. Eelkõige mainisid venelased põllumajandusega seotud panku. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Igor Gretski sõnul on kõneluste tulemustest seni räägitud väga üldsõnaliselt.

"Pole selge, kuidas julgeolek merel tegelikult saavutatakse ja kes selle eest vastutab. Juhiksin ka tähelepanu, et turvalist navigatsiooni ei saavutata sadamahoonete ja taristu kindlustamiseta. Seni on Venemaa jätkanud Ukraina

sadamahoonete ründamist," ütles Gretski.

"Me räägime siin tulevahetuse lõpetamisest merel, rünnakute peatamisest kaubalaevade vastu, aga kas sadamate vastu võib siis rünnakuid jätkata või mitte? Mina saan niimoodi aru, et vist peaksid ka sadamate vastu rünnakud lõppema. Sellisel juhul on see arusaadav kokkulepe. Juhul, kui seda poolt siin ei ole, siis on see täiesti mõttetu kokkulepe," sõnas julgeolekuekspert Rainer Saks.

Saks ütles, et Venemaal on mingisugust pausi sõjategevuses vaja, sest praegu pole nad võimelised suuri territooriume juurde vallutama. Seega, mida rohkem nad ootavad, seda rohkem on neil kaotada.

Tsahkna sõnul tahavad aga venelased ainult näidata, et nad on valmis relvarahu poole liikuma, kuid pole sellest tegelikult huvitatud. Iga kord nõutakse aina uusi asju, venitatakse, võidetakse aega.

"Trump peab kuidagi ka raporteerima, et olid väga sisulised kohtumised, saavutasime väga palju, sest tema peab ju näitama täna progressi, tema peab näitama seda, et ta saavutab edu, aga päris faktid põllu pealt seda tulemust ei kinnita, ja selles mõttes ma olen kindel, et ameeriklased saavad sellest kõigest aru. Lihtsalt küsimus on selles, millal jõuab Trumpile ja ameeriklastele kätte see punane joon," lausus Tsahkna.

Selle piiri ületamine võib Venemaale tähendada tõsisemat survet ja veelgi karmimaid sanktsioone.