Zelenski: Putin kardab Vene ühiskonna ebastabiilsust ja isoleeritust

Volodõmõr Zelenski andis kolmapäeva õhtul Euroopa nelja avalik-õigusliku ringhäälingu ajakirjanikele intervjuu. ERR-i Euroopa korrespondent Joakim Klementi küsis Zelenskilt, mida Vladimir Putin kardab.

"Putin kardab ainult enda ühiskonda, enda ühiskonna destabiliseerumist. Seda ta kardab. Aga keegi teine ei suuda seda mõjutada. Tema ise mõjutab seda. Tema majandus mõjutab seda. Sanktsioonidepoliitka mõjutab seda," vastas Zelenski.

Ta lisas, et kui Ukraina liitlased näitaksid oma tõelist võimekust ja võimu, siis nad suudavad Putinit survestada ja omakorda Venemaa ühiskonda destabiliseerida.

Zelenski sõnul kardab Putin ka võimu kaotamist, mis on samuti seotud Venemaa ühiskonna võimaliku destabiliseerumisega, ja isoleeritust.

"Muidugi pole siiani olnud Putini täielik isoleerimine edukas. Globaalne lõuna ei isoleerinud teda, nad jätkasid temaga sidemeid. Minu hinnangul nad aitasid sellega tema süsteemi. Kui nad oleks teda isoleerinud, siis see oleks mõjutanud tema ühiskonda, ühiskond oleks näinud, et ta on üksi, tal pole õigus. Aga nad nägid, et mitu riiki aitasid Putinit," rääkis Zelenski.

"On tähtis, et USA nüüd ei aitaks teda. Ei aitaks tal globaalsest isolatsioonist välja tulla. Ma arvan, et see oleks ohtlik. See oleks üks ohtlikumaid hetki," lisas Ukraina president.

Vastates Klementi küsimusele, mida Putin tahab, ütles Zelenski, et Putin tahab jääda ajalukku samasuguse mõjuga nagu oli Nõukogude Liit. Samas tahab ta Zelenski hinnangul ka pisut enamat.

"Ta tahaks taastada mõjuvõimu kõikide endiste Nõukogude Liidu riikide üle, kes on nüüd iseseisvad. Aga ta tahab pisut enamat. Ja see võib kahtlemata viia otsese vastasseisuni läänega. See on tema propaganda sõnum. Kui analüüsida Vvene meedia propagandat, siis see räägib sellest, et nad peavad valmistuma sõjaks läänega, nad tahavad seda, sest iga sõda pikendab Putini elu," rääkis Zelenski.

France Télévisions'i ajakirjanik Caroline Roux küsis Zelenskilt, kas Putin kardab Euroopat. Zelenski hinnangul kardab Putin Euroopa ja USA ühtsust ning mõneti on Venemaa liider suutnud seda liitu ka nõrgestada.

"Tema eesmärk on nõrgendada ja lõhestada seda liitu. Ma arvan, et ta on mõnes mõttes sellega edukas olnud. Mitte alati ja mitte kõiges. Ta on püüdnud tabada Euroopa Liitu ennast. Ta on osaliselt õnnestunud Ungari kaudu – ma ei räägi Ungari inimestest, vaid liidritest," vastas Zelenski, tuues näiteks Ungari tegevuse Euroopa Liidus Venemaa-vastaste sanktsioonide ja muude survemeetmete tõkestamisel.