Leedu jätkab kadunud USA sõdurite otsinguid

Sõdurid jäid kadunuks Pabrade polügooni lähistel, umbes kümne kilomeetri kaugusel Valgevene piirist. Kadunud sõdureid otsivad nii Leedu kui ka USA sõjaväelased.

Päästeoperatsioonil osalevad õhuväe ja riigipiirivalveteenistuse helikopterid. Kolmapäeval tehti kindlaks intsidendi võimalik sündmuskoht.

USA Euroopa väejuhatus teatas, et polügooni lähedal asuvast veekogust leiti M88 Hercules soomustatud päästesõiduk, mida kasutasid õppuse ajal neli kadunuks jäänud USA sõdurit.

Neljapäeval külastavad sündmuskohta ka Leedu kaitseminister Dovile Šakaliene ja kaitseväe juhataja Raimundas Vaikšnoras. Pabradet külastab neljapäeva hommikul ka peaminister Gintautas Paluckas.

Šakaliene ei kinnitanud kolmapäeva õhtul varasemaid teateid, et neli USA sõdurit on hukkunud. Varem kirjutas Leedu meedia, et õppuste järel kadunuks jäänud USA sõdurid on hukkunud. Ka NATO peasekretär Mark Rutte ütles kolmapäeval, et neli USA sõdurit on surnud. Rutte märkis toona, et ta ei tea juhtunu üksikasju.

Šakaliene ütles veel kolmapäeva õhtul, et käimas on tehniliselt väga keeruline otsingu- ja päästeoperatsioon.