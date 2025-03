Eestlaste reisimine kodu- ja välismaal kasvas 2024. aastal

Eesti inimesed tegid 2024. aastal üle 1,5 miljoni ööbimisega välisreisi, mis on kaks protsenti rohkem kui 2023. aastal. Ööbimisega sisereise tehti ligi 3,5 miljonit ehk kaheksa protsenti enam kui aasta varem, näitavad statistikaameti andmed.

Statistikaameti juhtivanalüütik Piret Pukk tõi välja, et Eesti elanikud on viimastel aastatel küll rohkem reisima hakanud, kuid pandeemiaeelset taset veel saavutatud ei ole, seda just välisreiside osas.

"Sisereise tehti mullu jätkuvalt üle kahe korra rohkem kui välisreise. Kui 2019. aastal tehti 1,7 miljonit ööbimisega välisreisi ja 3,5 miljonit sisereisi, siis 2024. aastal reisiti välismaale üheksa protsenti vähem kui 2019. aastal. Eesti-siseste reiside arv jõudis aga peaaegu pandeemiaeelsele tasemele," ütles Pukk.

Ligi kolmveerand reisidest toimub Euroopa Liidu riikidesse

Peamiste sihtkohtadena külastasid eestlased Euroopa Liidu (EL) riike (73 protsenti ööbimisega välisreisidest), millest populaarseimad olid Soome, Läti, Rootsi, Hispaania ja Itaalia. EL-i välistest riikidest reisiti enim Türki.

Ööbimisega sisereiside sihtkohtadena eelistasid Eesti inimese Harju (sealhulgas Tallinn), Tartu ja Pärnu maakonda. Neile järgnesid populaarsuselt Ida-Viru ja Saare maakond, kuid palju ei jäänud maha ka Võru ning Lääne maakond.

Nii ööbimisega sise- kui ka välisreiside puhul võtsid Eesti elanikud tavapäraselt ette eelkõige puhkusereise. Eelmisel aastal tehti puhkuse eesmärgil üle poole reisidest (58 protsenti), tööreisid moodustasid 14 protsenti, tuttavate või sugulaste külastamine 25 protsenti ja kolm protsenti reisidest tehti muul isiklikul eesmärgil.

Ööbimisega sisereisid on enamasti lühikesed ja kestavad vaid paar päeva , välisreise tehakse aga pikemaid. Ööbimisega sisereisidest 91 protsenti olid lühikesed ehk kuni kolm ööd kestvad ja üheksa protsenti pikemad reisid. Välisreiside puhul oli nii kuni kolm ööd kui ka neli kuni seitse ööd kestvaid reise 38 protsenti ja üle seitsme öö kestvaid reise 24 protsenti.

Kulutused reisimisele on viimastel aastatel suurenenud

Peamiselt ööbiti mullu välisreisidel tasulistes majutuskohtades (7,5 miljonit ööbimist), millest hotellides või hotellilaadsetes majutuskohtades viis miljonit ja muudes tasulistes majutuskohtades 2,5 miljonit ööd. Tasuta ööbiti välisreisidel 2,8 miljonil ööl.

Pukk selgitas, et Eesti-sisestel reisidel kasutavad inimesed rohkem tasuta majutuse võimalusi, ööbides tuttavate või sugulaste juures või endale kuuluvates puhkekohtades. "Tasuta ööbimisi oli sisereisidel eelmisel aastal ligi 4,3 miljonit. Tasulisi majutusvõimalusi kasutati kolme miljoni ööbimise puhul, millest 66 protsenti toimus hotellides või hotellilaadsetes majutuskohtades," lisas ta.

Viimasel kolmel uuringuaastal on keskmised kulutused ööbimisega välisreisi kohta olnud üle 1000 euro.

Kasvanud on ka ööbimisega sisereiside kulutused. Ühele ööbimisega välisreisile kulutati möödunud aastal keskmiselt 1102 eurot, sisereisile 185 eurot. Ööbimisega välisreisidel moodustasid hinnanguliselt kulutused transpordile ja majutusele kumbki ligi kolmandiku, vastavalt 380 ja 342 eurot. Viiendik kulutustest tehti söökidele ja jookidele kohvikutes ning restoranides (233 eurot), üle kümnendiku andsid muud kulutused (meelelahutus, ostud, teenused).

Ühepäevaseid ehk ööbimiseta sisereise tehti 2024. aastal kokku 6,7 miljonit ning keskmiselt kulutati sellisele reisile 59 eurot. Ühepäevaseid ööbimiseta välisreise tehti üle 777 000 ja keskmiselt kulutati reisile 131 eurot.