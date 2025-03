Hegseth kinnitas USA pühendumust Aasia liitlaste kaitsmisele

Hegseth jõudis reedel Filipiinidele ja lubas jätkata koostööd Hiina heidutuse nimel. Hegseth tegi eelmisel kuul visiidi ka Euroopasse ning kutsus siis otsekohesel viisil NATO-t tõstma kaitsekulutusi.

Seekord oli tema toon teine ja ta lubas saata Filipiinidele täiendavaid USA sõjalisi vahendeid, sealhulgas laevatõrje raketisüsteeme.

"USA liitlased, kes on teadlikud Trumpi administratsiooni karmist retoorikast Hiina suhtes, soovivad näha, kas see toob kaasa ka selle, et piirkonda tuleb rohkem Ameerika laevu, lennukeid," ütles USA merejalaväe endine ohvitser Grant Newsham ajalehele The Wall Street Journal.

USA-l on samas kaubavahetuse puudujääk ka oma tähtsamate Aasia liitlastega, sealhulgas Jaapani, Lõuna-Korea ja Taiwaniga. Trumpi agressiivne tollipoliitika tekitab nüüd ka Aasia liitlastes muret.

"Sõjalise koostöö suurendamine USA liitlastega, vaatamata kaubandusega seotud konfliktidele, saadaks Hiinale võimsa sõnumi," ütles Soulis asuva mõttekoja Taejae Future Consensus Institute teadur

Ka eelmine USA administratsioon suurendas julgeolekusidemeid Aasia riikidega. Endine USA president Joe Biden võõrustas Jaapani ja Lõuna-Korea juhtide tippkohtumist. Aasia liitlased on avalikult tunnistanud vajadust USA kaitse järele. Näiteks sel kuul teatas Taiwan, et USA toetus on hädavajalik.