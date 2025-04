Trump ja Hegseth lubavad rekordsuurt kaitse-eelarvet

Trump ütles pressiüritusel Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, et tulevane kaitse-eelarve on ühe triljoni dollari lähedal, vahendas väljaanne Politico.

Hegseth läks esmaspäeva õhtul tehtud postituses sotsiaalmeediakeskkonnas X kaugemale, öeldes, et Trump ehitab USA sõjaväge uuesti üles.

"VARSTI TULEB: esimene TRILJONI dollariline @DeptofDefense'i eelarve," postitas Hegseth oma isiklikult kontolt. "(PS: kavatseme kulutada iga maksumaksja dollari targalt - surmavusele ja valmisolekule)."

Thank you Mr. President!



COMING SOON: the first TRILLION dollar @DeptofDefense budget.



President @realDonaldTrump is rebuilding our military — and FAST.



(PS: we intend to spend every taxpayer dollar wisely — on lethality and readiness) pic.twitter.com/WcZlNAHgDG — Pete Hegseth (@PeteHegseth) April 7, 2025

Nii suur kaitse-eelarve oleks märkimisväärne kasv võrreldes 892 miljardi dollariga, mille kongress eraldas käesoleva aasta riigikaitseprogrammidele, mis hõlmavad Pentagoni, tuumarelvasid ning arendus- ja julgeolekuprogramme teistes agentuurides. See tuleneb ka sellest, et relvajõud püüavad kärpida kaheksa protsenti oma individuaalsetest eelarvetest, et see raha investeerida moderniseerimisse.

Üllatuslik teade tuli ajal, mil kaitseministeerium valmistub koondama kümneid tuhandeid teenistujaid. Hegseth kavatseb kärpida kümneid tuhandeid ministeeriumi tsiviiltöötajaid kogu maailmas, kuna Pentagon alustab tööd, mis peaks hõlmama kodumaiste ja välisbaaside konsolideerimist.

Politico märkis, et Trumpi ja Hegsethi kommentaarid tulid üllatusena, kuna föderaaleelarve eelnõud oodatakse alles mai lõpus.

Trump ei täpsustanud, kas 1 triljon dollarit on mõeldud ainult Pentagonile või üldisele riigikaitseeelarvele, mis hõlmab ka teisi agentuure. Samas olid riigikaitsekulutused plaanitud juba tulevases eelarves ületama 900 miljardit dollarit.

"Keegi pole midagi sellist näinud," ütles Trump ajakirjanikele. "Me peame ülesehitama oma sõjaväe ja oleme väga kuluteadlikud, kuid sõjavägi on midagi, mida me peame ehitama. Ja me peame olema tugevad, sest praegu on palju halbu jõude."

Kongressi vabariiklased plaanivad eraldi vahe-eelarvet kaitsekulude suurendamiseks kuni 150 miljardi dollarini osana oma partei jõupingutustest sõjaliste ja piirialade kulutuste suurendamiseks ning maksude vähendamiseks. Seadusandjad ei ole lõplikku arvu kokku leppinud – senat on taotlenud 150 miljardit dollarit, samal ajal kui esindajatekoja vabariiklased on pakkunud 100 miljardit dollarit –, kuigi kaitseministeerium võiks saada tõenäoliselt loa kulutada see lisaraha kümne aasta jooksul.