EL-i riigid arutavad, kas laiendada heitkogustega kauplemise süsteemi

ETS2 näeb ette heitkogustega kauplemise süsteemi rakendumist ka hoonete ja maanteetranspordi kütuste jaoks. Neljapäeval räägiti sellest Brüsselis keskkonnanõukogu kohtumistel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti, Tšehhi ja Poola sooviksid plaani edasi lükkamist või tühistamist, kuid laiemat toetust ei paista sellel olevat.

Euroopa Liidu nõukogu eesistujariik Poola ütleb, et üha enam liikmesriike soovivad heitkogustega kauplemise süsteemi muuta, kuid pole üksmeelt, kuidas.

"Tarka parandust on kindlasti vaja. Sellest räägiti veel päris üldiselt, meil ei ole kindlat raami või ajakava. Tänane arutelu näitas vaid millised on soovitud võimalused," ütles Poola kliima- ja energeetikaminister Paulina Hennig-Kloska.

Prantsusmaa energeetika- ja kliimaminister Agnes Pannier-Runacher ütles aga, et midagi peab tegema, sest mitte midagi tegemise hind on kõrgem.

"See võib olla ETS2 või midagi muud, aga meil on vaja mingit meedet. See on põhjus, miks me rõhutame, et on vaja tõhusamat meedet, mis kaitseks inimesi, aga annaks ka pikaaegse hinnasignaali ettevõtetele, et nad saaks kohaneda ja valmistuda. Mitte midagi tegemise hind on palju kõrgem kui nende meetmete hind," ütles Pannier-Runacher.

Eesti energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ütles, et Eesti eelistab selle regulatsiooni tühistamist või vähemalt edasi lükkamist vähemalt kahe aasta võrra.

"See kontekst, kui see regulatsioon kokku lepiti, oli teistsugune. Venemaa agressiooni mõjud Ukrainas on väga palju mõjutanud majandust, toormehinda ja kõike muud. Meie huvides on see, et me saaksime nii liikmesriikidega kui komisjoniga rääkida, kõrvutada analüüse, hinnanguid ja vaadata, mis on ühisosa," lausus Sutt.