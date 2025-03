WHO kärbib USA lahkumise järel oma eelarvet viiendiku võrra

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) peab USA rahastuse lõppemise tõttu kärpima oma eelarvet viiendiku võrra ning tõmbama koomale ka oma haaret ja töötajate arvu, ütles selle juht sisemeilis, mida nägi laupäeval uudisteagentuur AFP.

WHO on tänavu silmitsi pea 600 miljoni dollarise eelarveauguga ning sel pole muud valikut kui teha kärpeid, ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus reedel töötajatele saadetud kirjas.

USA president Donald Trump on alates Valgesse Majja naasmisest jaanuaris viinud oma riigi WHO-st välja ja peatanud sisuliselt kogu USA välisabi, sealhulgas tervishoiuprogrammidele.

USA oli WHO selgelt suurim rahaline toetaja.

Tedros märkis, et terviseorganisatsioon oli raharaskustes juba enne seda, kui Trump käivitas aasta aega võtva protsessi WHO-st lahkumiseks.

"Ühendriikide teade, aga ka hiljutine ametliku arenguabi vähendamine mõnede riikide poolt, et rahastada suurenenud kaitsekulutusi, on meie olukorda üha keerulisemaks teinud," ütles Tedros.

"Ehkki me oleme saavutanud märkimisväärse kulude kokkuhoiu, on valitsevad majanduslikud ja geopoliitilised tingimused teinud ressursside kaasamise iseäranis raskeks," lisas ta. "Selle tulemusena oleme me ainuüksi käesoleval aastal silmitsi pea 600 miljoni dollarise eelarveauguga."

Läinud kuul otsustas WHO juhatus vähendada aastate 2026–2027 eelarvet 5,3 miljardit dollarilt 4,9 miljardi dollarini.

Kuna olukord on veelgi halvenenud, tehakse liikmesriikidele ettepanek langetada eelarve 4,2 miljardi dollarini, ütles Tedros.

Aastatel 2022–2023 panustas USA WHO toona 7,89 miljardi dollarilisse eelarvesse 1,3 miljardit dollarit ehk 16,3 protsenti kogusummast.

"Hoolimata meie parimatest jõupingutustest oleme jõudnud punkti, kus meil pole muud valikut kui vähendada oma töö ulatust ja töötajate arvu," nentis Tedros. "See vähendamine algab peakorteritest, kõrgemate juhtide tasandist, kuid mõjutab kõiki tasandeid ja piirkondi."