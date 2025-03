Tartu loodusmajas ehitati lindudele enam kui sada pesakasti

Kuldnokad on tagasi Eestisse jõudnud ja nii on viimane aeg neile pesakastid üles panna. Tartu loodusmajas andsid usinad ehitajad lindude kinnisvarasse enam kui saja pesakastiga oma panuse.

Kuna kevad on sellel aastal varajane, on Tartu loodusmaja õpetaja Aire Orula sõnul viimane aeg kuldnokkade pesakastid üles panna. Paljud loodusmaja külastajad on sellel kevadel juba kuldnokka näinud ja nii tahtsidki mitmed just nende elukohtadesse panustada.

Lisaks kuldnokale sai ehitada pesakaste ka tihastele. Hoolimata sellest, millisele linnule elukoht ehitati, pakkus töö meistritele ka mitmeid väljakutseid.

Orula sõnul on pesakastide puhul oluline ka nende hooldamine ja puhastamine, kuna neis võib olla nii vana pesamaterjali kui ka hukkunud linnupoegi. Samuti tuleb arvestada, et pesakastidest on huvitatud ka teised linnuliigid.

"Kuldnokakast on suurem, sinna võib minna ka piiritaja. Tihasekasti kasutajaid on rohkem, rasvatihane, varblased, must-kärbsenäpp sageli linnades. Must-kärbsenäpp tuleb hiljem, aprilli lõpus, mais, aga kuldnokad on kindlasti kohal. Nii et kuldnokale on küll tagumine aeg lähemate päevade jooksul pesakast üles panna. Ja esimestel on alati paremad valikutingimused, käib ka nende kastide pärast kõva kaklus teinekord," rääkis Orula.