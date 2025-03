USA lubas tagada heidutuse India ja Vaikse ookeani piirkonnas

"Ameerika on pühendunud jõulise, valmisolekus ja usaldusväärse heidutuse säilitamisele India ja Vaikse ookeani piirkonnas, sealhulgas Taiwani väina ümbruses," ütles Hegseth Jaapanis pärast kõnelusi oma kolleegi Gen Nakataniga.

"Jaapan oleks eesliinil mis tahes eriolukorras, millega me Vaikse ookeani lääneosas võiksime silmitsi seista, ja me toetame üksteist ühiselt," lisas USA kaitseminister.

"Seepärast rääkisime täna minister Nakataniga Jaapani ümbruse tõsisest... julgeolekukeskkonnast ning arutasime, mida me selle suhtes ette võtame," ütles Hegseth ajakirjanikele.

Peking on viimastel aastatel suurendanud sõjalist survet Taiwani ümbruses, saates pea igapäevaselt oma lennukeid selle kontrollitavasse õhuruumi, ega ole välistanud jõu kasutamist, et saart oma kontrolli alla saada.

"Tänased kohtumised on kinnitanud Ameerika ja Jaapani liidu erakordset tugevust. Pärast tänast arutelu on mulle selge, et meie liit on rahu ja julgeoleku nurgakivi India ja Vaikse ookeani piirkonna läbirääkimistel," ütles Hegseth.

Jaapan ja USA on teineteise jaoks peamised välisinvestorid ning Jaapanis on 54 000 USA sõjaväelast, kes paiknevad enamasti Taiwanist idas asuval Okinawa saartel.

Kuid president Trumpi lähenemine Ameerika ennekõike tähendab nagu Euroopaski seda, et USA panus väheneb ja liitlased peavad ise rohkem panustama.

Hegseth märkis, et oma kõnelustel Nakatani ja peaminister Shigeru Ishibaga ta ei rääkinud konkreetsetest numbritest kaitsekulutuste puhul.

"Me oleme kindlad, et Jaapan teeb õiged otsused, milliseid võimeid on meie liidus vaja, et olla veendunud, kui kindlalt me õlg-õla kõrval seisame", ütles ta.

"Nad on olnud eeskujulik liitlane ja meil pole kahtlust, et see jätkub. Kuid me mõlemad mõistame, et kõik peavad tegema rohkem".

Jaapan on loobunud oma rangelt rahumeelsest hoiakust, et saavutada enda sõnul vasturünnaku võimekus ning suurendada sõjalisi kulutusi NATO standarditele vastavalt kahe protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP). Kuid Washington võib paluda, et nad teeksid veelgi rohkem, panustades pigem kolm protsenti.

"President Trump on samuti väga selgelt öelnud, ja me kordame, et me paneme Ameerika esikohale. Kuid Ameerika ennekõike ei tähenda ainult Ameerikat", märkis Hegseth.

"Ameerika ja Jaapan seisavad kindlalt üheskoos kommunistlike hiinlaste agressiivsete ja survestavate sammude vastu," rõhutas USA kaitseminister.