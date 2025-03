Starmer ja Trump lubasid tugevdada survet Putinile

"Ukraina teemat arutades andis peaminister presidendile ülevaate sel nädalal Pariisis toimunud tahtekoalitsiooni kohtumisel peetud arutelude tulemustest. Liidrid nõustusid, et Putinile tuleb kollektiivset survet avaldada," teatas Briti peaministri pressiteenistus.

Samas lisati, et pooled leppisid kokku uues vestluses lähipäevil.

Trump teatas varem päeval, et ta on Putini peale väga pahane, kuna too seadis kahtluse alla Ukraina juhtkonna legitiimsuse. Tegemist oli järsu toonimuutusega Trumpi tavapärases hoiakus Moskva suhtes.

Trump ütles telekanali NBC ajakirjanikule, et ta sai vihaseks, kui Putin hakkas kahtluse alla seadma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski usaldusväärsust. Putin kutsus reedel üles looma Ukrainas üleminekuvalitsust, millega kõrvaldataks Zelenski võimult.

Trump ähvardas kehtestada tollid Venemaa naftaekspordile ja ütles, et kavatseb rääkida tuleval nädalal Putiniga.

"Kui me ei suuda Venemaaga kokkuleppele jõuda verevalamise peatamises Ukrainas, ja kui ma arvan, et see on Venemaa süü - mis ei pruugi olla - aga kui ma arvan, et see oli nende süü, siis kehtestan naftale, kogu Venemaalt tulevale naftale teisesed tollid," tsiteeris telekanal NBC Trumpi sõnu.

"See tähendab, et kui ostate naftat Venemaalt, ei saa te Ühendriikides äri ajada. Ilma relvarahuleppeta kehtestatakse Venemaale tollid kuu aja jooksul," rääkis Trump.

USA president hoiatas pühapäeva õhtul samas aga ka Ukraina presidenti.

Trump ütles, et Zelenski seisab vastamisi suurte probleemidega, kui ei nõustu USA-ga maavarade kasutamise õiguste lepingut sõlmima.

USA üritab vahendada relvarahu Ukraina ja Vene sissetungijate vahel. Selle käigus on Trump nõudnud Ukrainalt lepingut, mis võimaldaks USA ettevõtetele juurdepääsu Ukraina haruldastele muldmetallidele.

"Ma näen, et ta üritab haruldaste muldmetallide tehingust taganeda. Ja kui ta seda teeb, siis on tal ees suured probleemid. Suured, suured probleemid," sõnas Trump ajakirjanikele presidendilennuki pardal.