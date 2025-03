Stubb soovib Ukraina vaherahu tähtajaks 20. aprilli

"Soome ettepanek on 20. aprill. See oleks hea aeg täielikuks relvarahuks ilma igasuguste eeltingimusteta. Miks 20. aprill? Sest me vajame tähtaega. Sest siis on ülestõusmispüha. Ja kuna (USA) president (Donald) Trump on [selleks ajaks] ametis olnud kolm kuud," ütles Stubb Soome rahvusringhäälingule Yle.

Yle andmetel rääkis Stubb kohtumisel Trumpiga ka vajadusest tugeva sanktsioonimehhanismi järele, et survestada Venemaad oma lubaduste täitmisele, ning märkis, et USA senaator Lindsey Graham valmistab juba ette sanktsioonipaketti Venemaale, mida toetab 50 senaatorit.

Soome president märkis ka, et Trumpi frustratsioon Venemaa viivituste pärast relvarahu rakendamisel kasvab.

"Ta (Trump) on Venemaa tegevuse, selle peitusemängu ja relvarahuga viivitamise suhtes väga kannatamatu," ütles Stubb. "Mulle on jäänud mulje, et USA kannatlikkus hakkab otsa saama – ja see on minu arvates hea."

Stubb kommenteeris oma kohtumist pühapäeval, kui oli naasnud laupäeval Trumpi residentsis Floridas peetud mitteametlikult kohtumiselt, kus rääkis Trumpiga Ukraina sõjast ja muudest poliitikaküsimustest.

Soome presidendi pressiteenistuse teate kohaselt oli Stubbi visiit mitteametlik, see hõlmas hommikusööki, lõunasööki ja golfimängu. "Presidendid arutasid visiidi käigus muuhulgas Soome ja USA suhteid ning aktuaa lseid välis- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi, sealhulgas Ukrainat," seisis pressiteates.

Stump peatus pühapäeval Londonis, kus tal on esmaspäeval kavas kohtumine Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeriga.