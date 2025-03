NBC: Trumpi sõnul on ta Putini peale väga vihane

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et ta on Vene režiimi juhi Vladimir Putini peale väga vihane, kuna too seadis kahtluse alla Ukraina juhtkonna, edastas NBC.

Trump ütles NBC ajakirjanikule, et ta sai vihaseks, kui Putin hakkas kahtluse alla seadma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski usaldusväärsust. Uudisteagentuur AFP teatas reedel, et Putin kutsus üles looma Ukrainas üleminekuvalitsust, mis võiks Zelenski tõhusalt välja tõrjuda.

"Kui mina ja Venemaa ei suuda jõuda kokkuleppele verevalamise peatamiseks Ukrainas ja kui ma arvan, et see on Venemaa süü – mis ei pruugi olla –, aga kui ma arvan, et see on Venemaa süü, siis kehtestan kogu Venemaalt väljuvale naftale teisesed tollitariifid," ütles Trump pühapäeva varahommikuses telefonikõnes NBC Newsile.

"See tähendab, et kui ostate naftat Venemaalt, ei saa te USA-s äri teha," lausus Trump. "Kogu naftale kehtestatakse 25-protsendiline tariif, kogu naftale 25- kuni 50-punktine tariif."

Trump märkis, et ilma relvarahuleppeta kehtestatakse Venemaale tariifid kuu aja jooksul.

Trump lisas, et Putin teab, et on vihane, kuid märkis, et tal on temaga "väga head suhted" ja et "viha hajub kiiresti... kui ta teeb õiget asja".

Tegemist oli järsu toonimuutusega tema tavapärases hoiakus Moskva suhtes.

Trump märkis, et et kavatseb rääkida Putiniga tuleval nädalal.