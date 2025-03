Kohus ei võtnud Kingo kaebust menetlusse ning Kingo peab riigikogust lahkuma

Riigikohtu otsus tähendab, et jõusse jääb ringkonnakohtu otsus, millega mõisteti Kingole ühe aasta ja üheksa kuu pikkune tingimisi vangistus.

Tallinna ringkonnakohus oli jaanuaris nõustunud Harju maakohtu otsusega mõista riigikogu liige Kert Kingo (EKRE) ja advokaat Martin Traat süüdi kelmuses.

Kingo ütles Õhtulehele, et kuivõrd ta ei olnud otsusest veel teadlik, ei oska ta öelda, mida edasi tegema hakkab ning lubas rääkida oma advokaadiga.

Riigiprokurör Vahur Verte ütles, et kriminaalasja keskne küsimus seisnes selles, milliste kulutuste hüvitamist on riigikogu liikmel õigus maksumaksja raha arvelt taotleda.

"Prokuratuur on rahul, et kõik kohtuastmed jõudsid prokuratuuriga samale seisukohale – kuluhüvitised ei saa ega tohi olla riigikogu liikme palgalisa. Maksumaksja raha saab ja tohib kasutada vaid riigikogu liikme ametikohustuste täitmisega seotult avalikkuse hüvanguks, mitte enda või oma sõprade erakulutuste tarbeks," lausus ta

Verte lisas, et kohtud on andnud selge sõnumi, et maksumaksja raha väärkasutamine ei ole lubatav ning selline tegu kvalifitseerub kuriteona. "Põhjendamatu ja ebaaus hüvitiste kasutamine ei jää karistuseta," märkis ta.

Kingo asendusliikmena saab parlamenti Peeter Ernits, kes on vahepeal EKRE ridadest lahkunud.

Riigiprokuratuur alustas Kert Kingo vastu kriminaaluurimist, kui Õhtuleht avastas 2021. aasta lõpus, et Kingo on kuluhüvitistesse esitanud advokaadibüroo arved, mille puhul tekkis kahtlus, et need võivad olla võltsitud.

Süüdistuse kohaselt esitas Kert Kingo riigikogule hüvitamiseks advokaadibüroo arveid, millele olid märgitud erinevad riigikogu liikme tööga seotud konsultatsiooniteenused, mida tegelikult advokaadibüroo Kert Kingole seoses tema riigikogu liikme tööga ei osutanud.

Süüdistuse järgi kasutas Kert Kingo võltsitud arveid selleks, et lasta riigikogul hüvitada riigikogu tööga mitteseotud inimeste õigusabikulusid. Arvete võltsimises süüdistati vandeadvokaat Martin Traati, kes lasi enda büroos kirjutada Kert Kingo suuniste alusel arvetele tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Süüdistuse järgi teadsid nii Kert Kingo kui ka Martin Traat, et tegelikult selliseid teenuseid riigikogu liikme tööga seoses osutatud ei ole. Süüdistuse järgi osutas advokaadibüroo teenuseid tegelikult kõrvalistele inimestele, kuid arved osutatud teenuste eest lasi Kert Kingo tasuda riigikogu liikme kuluhüvitiste eest.